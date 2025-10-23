La Fundación Acorde celebra la III Jornada de Salud Mental el 4 de noviembre en Santander

El evento, dirigido a profesionales, familias y personas interesadas en la salud mental, se centrará en el autocuidado, las adicciones y los problemas de salud mental, así como en el trabajo en red como claves para la prevención y la atención integral.

La Fundación Acorde organiza el próximo martes 4 de noviembre la III Jornada de Salud Mental, que tendrá lugar en el Centro Cívico Juan de Santander (Cueto), en horario de 9:30 a 14:00. Esta edición busca poner en valor el papel del autocuidado, la atención a las familias y la colaboración profesional como pilares para la protección y mejora de la salud mental en la comunidad.

El acto contará con la participación de profesionales del ámbito psicológico y social, así como con representantes institucionales. La jornada será inaugurada por Zulema Gancedo González, concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, junto al presidente de Fundación Acorde, Damián González Pérez.

A lo largo de la mañana se celebrarán diversas ponencias organizadas en bloques temáticos:

«El autocuidado como factor de protección» , con las intervenciones de Sheila Cagigas Antón (Psicóloga General Sanitaria) y Mónica Sardina Casanueva (Técnico de Integración Social).

, con las intervenciones de (Psicóloga General Sanitaria) y (Técnico de Integración Social). «No todo es la adicción» , a cargo de Laura Iglesias Llanos (Psicóloga General Sanitaria) y Ainara Megía Aguirre (Técnico de Integración Social).

, a cargo de (Psicóloga General Sanitaria) y (Técnico de Integración Social). «Atención a las familias» , presentado por Ángela Martínez Pérez (Psicóloga Sanitaria) y, de nuevo, Mónica Sardina Casanueva .

, presentado por (Psicóloga Sanitaria) y, de nuevo, . El bloque final, «Trabajo en red», estará a cargo de Damián González Pérez y Laura Higuera Pardo (Ayudante de Dirección de la Fundación Acorde).

La jornada concluirá a las 14:00 horas, tras una mañana de diálogo y reflexión en torno a los retos actuales en salud mental, tanto desde la prevención como desde la intervención comunitaria.

Inscripción gratuita con aforo limitado

La asistencia es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente antes del 31 de octubre enviando nombre completo al correo electrónico:

📧 jornadas@fundacionacorde.com

Se confirmará la inscripción por correo electrónico.

Este evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y se enmarca en el compromiso de la Fundación Acorde con la promoción del bienestar psicológico y la atención integral a personas con problemas de salud mental y sus familias.