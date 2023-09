El 5 de octubre la Fundación Santander Creativa acogerá a las compañías Arte en Escena, Rita Cofiño y Ruth Garreta

Teatro Exprés vuelve en su undécima edición con la participación de quince compañías

La segunda jornada tendrá lugar el 5 de octubre, con Arte en Escena con “Pita, la ardiente pitonisa”; Rita Cofiño con “M.I.A” y Ruth Garreta con “The future is now” participan en la segunda fecha del programa Teatro Exprés 23 que tendrá lugar en la Fundación Santander Creativa.

La entrada del público será a las 20 horas, y la sesión comenzará a las 20.30 horas.

Los espectadores, divididos en tres grupos de, como máximo, 25 personas cada uno,

podrán ver tres piezas de 15 minutos de duración, recorriendo los diferentes espacios

del lugar donde se celebra el proyecto.

En esta edición, el hilo conductor de las piezas que el público podrá disfrutar será “el

futuro”. Los montajes de estas micro obras se han preparado teniendo en cuenta las

condiciones y características de los espacios.

Se pondrán a la venta un total de 75 entradas por día al precio de 7 euros (más gastos

de gestión) y se podrán adquirir a partir del 29 de septiembre hasta el mismo día 5

de octubre a través de la web: www.acepae.es

PROGRAMACIÓN

ARTE EN ESCENA

TÍTULO: Pita, la ardiente pitonisa.

AUTOR/A: Esther García-Lago

DIRECCIÓN: Marta López Mazorra

INTERPRETACIÓN: Ana Ontalvilla y Lydia Ruiz

DURACIÓN: 15´

SINOPSIS: La pitonisa Pita, es consejera espiritual, asesora personal coaching y

además puede viajar en el tiempo, y adivinar el futuro. A su casa llega Carmina, que

como todos los que la visitan, antes de entrar, debe purificarse y ofrecer un sacrificio.

Una vez dentro inhalando vapores y haciendo una serie de rituales, le pedirá a Pita

que visite su pasado y vaticine su futuro.



RITA COFIÑO

TÍTULO: M.I.A.

AUTOR/A: Juan Antonio Sanz

DIRECCIÓN: Rita Cofiño

INTERPRETACIÓN: Nacho Haya y Rita Cofiño

DURACIÓN: 12´

SINOPSIS: En un futuro, no muy lejano, el ser humano y la máquina conviven

diariamente en un intercambio que facilita la vida a las personas.

De forma rutinaria la tecnología nos aporta soluciones para vivir una vida más

cómoda. ¿Qué ocurre cuando una de las dos partes no cumple con su propósito?

M.I.A plantea un encuentro, una tensión entre lo natural y lo artificial, lo humano y lo

creado, un enfrentamiento inevitable.

¿Quién está por encima de quién?



RUTH GARRETA

TÍTULO: The future is now.

AUTOR/A: Elena Sanz y Ruth Garreta

DIRECCIÓN: Elena Sanz

INTERPRETACIÓN: Vanesa del Castillo y Ruth Garreta

DURACIÓN: 15´

SINOPSIS: Los gurús también se enfrentan a los dilemas de la vida moderna, pero…

¿qué venden que todo el mundo compra?.