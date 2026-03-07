El Ateneo acoge un recital dedicado a las ‘Mujeres compositoras’

El centro municipal se suma al Día de la Mujer con este concierto que tendrá lugar hoy sábado, a las 19.00 horas, con entrada gratuita

Noemí Méndez destaca el valor pedagógico y divulgativo de un programa que reivindica el papel de la mujer en la historia de la música

El Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta inaugurará hoy sábado su tradicional ciclo de conciertos en el Ateneo de Santander con el recital ‘Mujeres compositoras’, una propuesta que se suma a la conmemoración del Día de la Mujer y que dará comienzo a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Este concierto será el primero de los tres programados dentro del ciclo, que tendrá continuidad los sábados 14 y 21 en el mismo escenario.

La concejala de Cultura y Educación, Noemí Méndez, ha subrayado la importancia de esta cita no solo como evento musical, sino como una iniciativa de carácter pedagógico que pone en valor la contribución de las mujeres a la literatura musical desde el siglo XIX hasta la actualidad.

El recital contará con la participación de jóvenes intérpretes de las especialidades de flauta y piano, que ofrecerán un programa estructurado de forma cronológica y estilística, ofreciendo al público un recorrido por diferentes épocas y lenguajes musicales.

La figura de Mel Bonis (Mélanie Bonis) vertebra la audición con cinco intervenciones que mostrarán la versatilidad de esta compositora postromántica con tintes impresionistas.

Los asistentes podrán escuchar desde piezas solistas como Gai Printemps y el Prélude Op. 10, hasta obras para piano a cuatro manos como Valses-Caprices, además de música de cámara con flauta, como Pièce.

El concierto se abrirá con el Scherzo nº 2 de Clara Schumann e incluirá también obras representativas del salón romántico, como Venecia de Teresa Carreño, conocida como “la Walkiria del piano”, y el Valse de Cécile Chaminade.

La evolución hacia nuevos lenguajes llegará con compositoras como Germaine Tailleferre, integrante del grupo de “Les Six”, y Lili Boulanger.

El programa se completa con la presencia de Jeanine Yeager, que conecta la tradición con la sensibilidad contemporánea.

Además, el recital contará con la colaboración de los alumnos del aula de Historia de la Música, que realizarán un breve repaso y valoración de la vida y obra de las compositoras interpretadas.

Méndez ha felicitado al equipo docente y al alumnado del conservatorio por esta iniciativa y ha animado a los santanderinos a asistir a un concierto que demuestra que la historia de la música también se escribió con nombre de mujer.