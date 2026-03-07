Bezana denuncia una nueva aparición de espuma en el arroyo Otero

Es la segunda vez en menos de un mes que se produce este fenómeno, que preocupa al Ayuntamiento



El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha denunciado un nuevo vertido, de origen desconocido, el segundo registrado en menos de un mes, que ha llenado de espuma el arroyo Otero durante la tarde del viernes.

El consistorio ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, organismo que se encarga de la correspondiente investigación.

La presencia de espuma fue detectada en la tarde de este viernes por un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Bezana que, pese a no encontrarse en ese momento de servicio, dio aviso al 112, que, a su vez, lo remitió a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos junto a dos agentes del cuerpo municipal.

“Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia, entendemos que el origen puede radicar fuera del municipio y, por eso, en cuanto hemos tenido conocimiento, se lo hemos trasladado a los organismos correspondientes para que esclarezcan lo sucedido”, afirmó el viernes la alcaldesa, Carmen Pérez.

“Además, se ha remitido el asunto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de Camargo para tratar de poner todos los medios al alcance y determinar el origen del posible vertido que esté ocasionando esta alta concentración de espuma en nuestro arroyo para que se actúe y se depuren responsabilidades”, ha sentenciado Pérez.

Se trata de un fenómeno que no es nuevo, ya que la presencia de este tipo de espuma se había detectado en ocasiones anteriores años atrás. Aunque pueda tratarse de un hecho puntual, la situación preocupa a la administración local, que seguirá trabajando en coordinación con otras administraciones y cuerpos competentes para esclarecer lo ocurrido.