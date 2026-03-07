  • 7 de marzo de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Bezana denuncia una…

Bezana denuncia una nueva aparición de espuma en el arroyo Otero

.

Es la segunda vez en menos de un mes que se produce este fenómeno, que preocupa al Ayuntamiento


El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha denunciado un nuevo vertido, de origen desconocido, el segundo registrado en menos de un mes, que ha llenado de espuma el arroyo Otero durante la tarde del viernes.

El consistorio ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, organismo que se encarga de la correspondiente investigación.

La presencia de espuma fue detectada en la tarde de este viernes por un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Bezana que, pese a no encontrarse en ese momento de servicio, dio aviso al 112, que, a su vez, lo remitió a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos junto a dos agentes del cuerpo municipal.

“Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia, entendemos que el origen puede radicar fuera del municipio y, por eso, en cuanto hemos tenido conocimiento, se lo hemos trasladado a los organismos correspondientes para que esclarezcan lo sucedido”, afirmó el viernes la alcaldesa, Carmen Pérez.

“Además, se ha remitido el asunto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de Camargo para tratar de poner todos los medios al alcance y determinar el origen del posible vertido que esté ocasionando esta alta concentración de espuma en nuestro arroyo para que se actúe y se depuren responsabilidades”, ha sentenciado Pérez.

Se trata de un fenómeno que no es nuevo, ya que la presencia de este tipo de espuma se había detectado en ocasiones anteriores años atrás. Aunque pueda tratarse de un hecho puntual, la situación preocupa a la administración local, que seguirá trabajando en coordinación con otras administraciones y cuerpos competentes para esclarecer lo ocurrido.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cartes, Vega de Pas y Ruesga sufren los primeros incendios de marzo en CantabriaCartes, Vega de Pas y Ruesga sufren los primeros incendios de marzo en Cantabria Tragedia en Santander al ceder una pasarela en El Bocal Buruaga traslada la "consternación y el profundo dolor" de la sociedad cántabra por la tragedia en El BocalBuruaga traslada la «consternación y el profundo dolor» de la sociedad cántabra por la tragedia en El Bocal

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.