El centro cultural Madrazo acoge la próxima semana un nuevo ciclo de cine mudo

El Centro Cultural Doctor Madrazo acoge un ciclo de cinco películas mudas, organizado por CINEINFINITO, que serán proyectadas en doble sesión, mañana viernes 13 y el martes 24 de marzo, y en una sola sesión el día 17 de abril.

En el ciclo se abordará la obra del cineasta Frank Borzage y la entrada será libre hasta completar el aforo.

▶︎ VIERNES, 13 MARZO

-18:00h – The Valley of Silent Men [1922] – 57’

-19:30h – Back Pay [1922] – 83’

▶︎ MARTES, 24 MARZO

-17:30h – The Lady [1925] – 86’

-19:00h – 7th Heaven [1927] – 110’

▶︎ VIERNES, 17 ABRIL

-19:00h – Street Angel [1928] – 101’

********************

Frank Borzage (1894 1962) es uno de los directores más influyentes del cine clásico estadounidense, reconocido por su capacidad para combinar sensibilidad emocional con un estilo visual expresivo. A lo largo de una carrera que se desarrolló desde el cine mudo hasta el cine sonoro maduro, exploró con especial intensidad las emociones humanas, haciendo del amor, la esperanza y la compasión fuerzas transformadoras frente a la adversidad.

Este ciclo ofrece un recorrido por algunas de sus películas más representativas de la década de 1920, permitiendo apreciar tanto su desarrollo artístico como la evolución del cine estadounidense de esa época.

• «The Valley of Silent Men» (1922) es un drama de aventuras basado en la novela homónima, ambientado en los bosques del norte de Canadá. La película, dirigida con un enfoque visual sólido y una puesta en escena naturalista, muestra los primeros pasos de Borzage en la construcción de atmósferas tensas y emocionalmente cargadas.

• «Back Pay»(1922), basada en un relato de Fannie Hurst, es un melodrama que explora la trayectoria de una joven que, tras casarse con un hombre enfermo, debe enfrentarse a decisiones duras que ponen a prueba su dignidad y sus valores.

• «The Lady» (1925) narra la historia de una mujer que, tras casarse con un aristócrata inglés y enfrentarse a la traición y a la pérdida, debe rehacer su vida lejos de los privilegios iniciales. El filme, escrito por Frances Marion e interpretado por Norma Talmadge, permite observar cómo Borzage profundiza en aspectos psicológicos e íntimos de sus personajes.

• «7th Heaven» (1927) es probablemente la obra más conocida de este periodo. Un drama romántico que mezcla expresionismo visual y narrativa sentimental, sigue a una pareja de jóvenes de clases sociales bajas en el contexto de la vida parisina y la Primera Guerra Mundial. La película fue un éxito crítico y comercial, obteniendo en la primera edición de los Premios de la Academia varios galardones, incluido el de Mejor Director para Borzage.

• «Street Angel» (1928) representa una de las cumbres de su cine mudo tardío y de transición. Con una historia de amor, sacrificio y redención, utiliza innovaciones técnicas —como la cámara en movimiento y la composición expresiva de escenas— para intensificar la experiencia emocional, consolidando la colaboración entre Borzage y sus intérpretes principales.

A través de estas proyecciones, es posible seguir la evolución de Borzage como cineasta: desde la construcción de atmósferas y personajes en el cine mudo hasta formas narrativas más complejas que anticipan su trabajo posterior. Este ciclo invita a apreciar la capacidad del director para combinar forma y emoción, dejando al espectador con una experiencia cinematográfica profundamente humana y conmovedora, cuya relevancia perdura casi un siglo después.