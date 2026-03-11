Intervenidos en Castro Urdiales cinco kilos de sustancias derivadas de la marihuana

Se encontraban preparados para su venta, simulando un uso aromático u ornamental.

11 marzo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados, a cuatro varones de entre 29 y 41 años de edad, vecinos de Castro Urdiales, Getxo y Santurzi, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

A principios del presente mes de marzo, la Guardia Civil realizó varias inspecciones a establecimientos del término municipal de Castro Urdiales especializados en la venta de productos relacionados con el cannabidiol, observando la comercialización de cogollos y derivados de marihuana con alto contenido en THC, superando los límites legales permitidos para su venta.

En estos establecimientos se disimulaba la venta de estas sustancias bajo la apariencia de productos de uso aromático u ornamental, si bien, se sospecha que eran para consumo como sustancias estupefacientes.

Lo incautado se halló en tres establecimientos, ascendiendo a un total de más de 5,5 kilos de sustancias derivadas de la marihuana, entre cogollos y resina o hachís, preparados para la venta.

Finalmente, y por estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a instruir diligencias en calidad de Investigados a cuatro varones como presuntos autores de delitos contra la salud pública, por la venta de sustancias estupefacientes.

Estas actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, con el apoyo de especialistas de este Cuerpo en materia fiscal.