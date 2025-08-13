El Colegio financiará la cruz rosa que diferenciará a los fisioterapeutas legales de los intrusos

La cruz es un símbolo registrado y no está autorizado su uso sin la certificación del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria

El Colegio financiará la cruz rosa que diferenciará a los fisioterapeutas legales de los piratas

Santander 13 de agosto de 2025- El Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria financiará íntegramente la adquisición de la cruz rosa —símbolo de identificación de las clínicas de fisioterapia— para todos los colegiados que cumplan los requisitos establecidos. La Junta de Gobierno ha decidido destinar 20.000 euros a este fin, asumiendo el coste total de la cruz y certificando su instalación sin coste para el profesional.

Este distintivo, que nació bajo el nombre de IKONO, pretende ‘dar visibilidad a la profesión, facilitar a la ciudadanía la localización de centros autorizados y seguir combatiendo el intrusismo profesional’, afirma el Colegio en un comunicado. Tras su reciente liberación por parte del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la gestión de las certificaciones pasa ahora a los colegios profesionales de cada comunidad autónoma.

Lucha contra el intrusismo

“Esta cruz rosa no es solo un símbolo, es una garantía para los pacientes de que están acudiendo a un centro con profesionales cualificados y colegiados. Con esta iniciativa queremos que la ciudadanía nos identifique fácilmente y reforzar la lucha contra el intrusismo”, ha señalado el decano del Colegio, Jorge Fernández Vega.

Requisitos para solicitar la cruz

Podrán beneficiarse de esta ayuda quienes:

Dispongan de al menos una clínica de fisioterapia en Cantabria con registro sanitario en vigor.

Estén colegiados en Cantabria como fisioterapeutas el 100% de los socios de la cínica.

Los trabajadores fisioterapeutas de la clínica deben cumplir la obligatoriedad de colegiación.

Completen la inscripción antes del 30 de septiembre de 2025 a través de un formulario en la web del Colegio.

En caso de que las solicitudes superen el presupuesto disponible, se realizará un sorteo el 1 de octubre a las 13:00 horas en la sede colegial. La subvención no cubre los gastos de instalación, y la cruz será propiedad del Colegio, que podrá solicitar su devolución si se incumplen las condiciones. El plazo máximo para su colocación será de tres meses desde la concesión.

Certificación para otras clínicas

El Colegio también ofrece la certificación gratuita para la instalación de la cruz rosa a clínicas de Cantabria. En este caso, si se trata de sociedades mercantiles (S.L., S.A., etc.), la solicitud debe hacerla el director técnico, que debe ser fisioterapeuta colegiado. En el caso de policlínicos o centros multidisciplinares, la Cruz no puede ir en la fachada general, solo en la puerta o zona de fisioterapia, en formato pequeño.

En estos casos, se debe rellenar la solicitud del CGCFE en: https://simbolofisioterapia.consejo-fisioterapia.org/solicitud-simbolo-fisioterapia/ . Una vez autorizado, podrán adquirir la cruz de manera independiente, siempre siguiendo la ficha técnica oficial.

Con esta medida, el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria refuerza su compromiso con la defensa de la profesión y la lucha contra el intrusismo, a la vez que mejora la identificación de los centros autorizados para la ciudadanía.