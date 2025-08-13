  • 13 de agosto de 2025
Investigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en Valderredible

Los hechos ocurrieron de madrugada durante las fiestas de la localidad de Villanueva de la Nía

13 de agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias a cuatro personas, tres menores y una de 18 años, considerados presuntos autores de daños en mobiliario urbano en Villanueva de la Nía en Valderredible, durante las fiestas de la localidad, cuantificándose en más de 6.000 euros el perjuicio económico para el erario público, en concepto de reparaciones o sustituciones de lo dañado.

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Polientes, comenzaron una investigación al tener conocimiento que en la madrugada del pasado 27 de julio, se habían producido importantes daños en dicha localidad.

En concreto se denunció la rotura de luminarias y cableado en siete farolas, rotura de un cuadro eléctrico que fue arrancado de su anclaje al suelo, así como, desanclar del suelo, un banco de una zona de paseo, llegando incluso a levantar parte del cemento de la sujeción del mismo.

Las indagaciones sobre estos hechos permitieron saber que los presuntos autores eran cuatro jóvenes, averiguando la identidad de los mismos. Estos, al saber que la Guardia Civil les podía estar buscando, se personaron la semana pasada en las dependencias de este Cuerpo en Polientes, instruyéndoles diligencias en calidad de investigados.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

