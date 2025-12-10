El comité de empresa del SEMCA exige un convenio colectivo y unos 30 efectivos más para cubrir las guardias mínimas

UGT, CSIF y SIEP reafirman la negativa de los bomberos a horas extras para cubrir ‘la mala gestión y la escasez de personal‘

El comité de empresa de Servicios de Emergencia de Cantabria (SEMCA) exigió hoy un convenio colectivo “que lleva negociándose dos años con el actual Gobierno” y un incremento de la plantilla de al menos unos 30 bomberos para disponer de cinco efectivos por guardia y mantener operativos todos los parques de emergencia.

El órgano sindical (UGT, CSIF y SIEP) reafirma la negativa a realizar horas extraordinarias, adoptada casi por unanimidad por la plantilla (130 efectivos) en una asamblea, porque “no puede mantenerse el servicio a costa de unas horas extras, que ni siquiera se están pagando a día de hoy, porque no haya suficiente personal”.

Como precisó el presidente del comité de empresa del SEMCA, Josue Castillo (UGT), “llevamos dos años de negociación de un convenio colectivo con este Gobierno en el que nos han estado entreteniendo y en el que únicamente pedimos igualdad de condiciones para toda la plantilla, igual salario y jornada de trabajo para el anterior personal laboral cuando se integró en el organismo autónomo y el actual que es funcionario”.

“La Dirección del SEMCA nos dice una y otra vez que ya tiene el documento definitivo para firmar el convenio pero por ahora nunca lo tiene y, de hecho, lo iba a tener para una reunión prevista para este viernes 12 de diciembre y todavía no hemos recibido convocatoria alguna para esa reunión”, aclaró el sindicalista.

Castillo reiteró que, desde el pasado 2 de diciembre cuando la plantilla del SEMCA se negó a hacer horas extraordinarias para compensar la ‘escasez’ de personal disponible, ‘8 veces ha habido parques de emergencia cerrados, principalmente el de Los Corrales y el de Villacarriedo, y otras 12 ha habido parques inoperativos o con guardias por debajo del mínimo de cuatro bomberos, tal y como dictaminó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria’.

“No se cumple el número mínimo de efectivos que determinaron los tribunales de justicia y pediremos la ejecución de sentencia o lo volveremos a denunciar”, agregó Castillo, que subrayó que “tener un parque de emergencias cerrado es algo gravísimo que suele incrementar el tiempo de respuesta en un 20 ó 30%”.

El presidente del comité de empresa del SEMCA afirmó que “no vamos a parar hasta que tengamos un convenio colectivo” y recalcó que “no se puede mantener el servicio con horas extraordinarias para compensar la mala gestión, la falta de personal o que todavía esté abierta desde hace más de un año un Oferta de Empleo Público que no han sido capaces de cerrar”.

‘Sin voluntad negociadora‘

Por su parte, el delegado del comité de empresa José Manuel Conde (CSIF) desmintió en nombre del órgano sindical que la Dirección del SEMCA hable de “servicio garantizado”, tras criticar que “ni siquiera siguen un criterio técnico para cerrar parques porque cierran uno y mañana otro sin más”.

Además, el sindicalista también negó que “la empresa tenga una verdadera voluntad negociadora cuando llevamos dos años con el convenio, seguimos con bolsas de empleo agotadas, la gente se está yendo por las malas condiciones laborales y no se cubren las necesidades mínimas de personal”.