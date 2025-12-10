Desmantelada una plantación de marihuana en Guriezo con más de 300 plantas

Además, se localizaron seis kilos de hoja de marihuana picada y congelada, y utensilios para su elaboración con la finalidad del comercio y posterior consumo.

A uno de los detenidos también se le imputa un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

El pasado mes de febrero la Guardia Civil tuvo conocimiento que en un domicilio del término municipal de Guriezo había una serie de movimientos extraños que pudieran estar relacionados con posible tráfico de estupefacientes.

El equipo de Policía Judicial de Castro Urdiales se hizo cargo de la investigación, estableciendo vigilancias y recabando pruebas que confirmaron la existencia de actividades ilícitas en citado domicilio.

Las pesquisas, permitieron identificar a los dos principales sospechosos, tras idas y venidas constantes, así como constatar la existencia de un flujo eléctrico muy por encima de lo habitual en la zona objeto de la investigación.

Tras recabar las pruebas suficientes, se obtuvieron indicios que indicaban que en el interior del domicilio se ocultaba una plantación de marihuana y previa autorización de la autoridad judicial, los agentes de la guardia civil procedieron, en el presente mes de diciembre, a la entrada y registro de la vivienda, localizando en su interior una sofisticada plantación de tipo “indoor”, con todo lo necesario para el crecimiento rápido de las plantas de marihuana, contabilizando e interviniendo 333 unidades de las mismas. En el registro igualmente se hallaron 6 kilos de hoja de marihuana picada y congelada, los utensilios necesarios para llevar a cabo la plantación y una pistola replica, del calibre 45.

La plantación, para evitar su localización e intentar que pasará desapercibida, se encontraba escondida en una habitación en los bajos de la vivienda cuya entrada estaba oculta por un tablón que la tapaba, en una de las paredes interiores, y cuyo acceso era el único disponible para acceder a la plantación.

El habitáculo se encontraba completamente acondicionado para albergar una plantación sistema indoor, con equipos de iluminación de alto rendimiento, un sistema de ventilación diseñado para la renovación constante del ambiente y la mitigación de olores y climatización.

Además, se pudo constatar que la instalación eléctrica de la vivienda había sido manipulada mediante un enganche ilegal a la red pública para abastecer el elevado consumo energético necesario para el cultivo interior de las drogas, defraudando así el fluido eléctrico.

Finalmente, y por estos hechos, efectivos del Equipo de Policía Judicial de Castro Urdiales, procedieron a la detención de los dos varones como supuestos autores de un delito contra la salud pública. A uno de los detenidos también se instruyeron diligencias como presunto autor de un delito de defraudación de fluido eléctrico.