  • 23 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. El Galerna25 genera…

El Galerna25 genera dos manifestaciones en dos puntos de Santander

.
Digiqole Ad

La Asociación Alfonso I se concentrará el sábado 27 en la calle Vargas frente a la sede del PSOE mientras que «Rock contra el fascismo» lo hará en Puertochico

La Justicia desestimó el recurso de la asociación Alfonso I contra la decisión de Delegación de cambiar el horario de su manifestación, al coincidir con otra convocada antes y para evitar enfrentamientos entre ambos bandos, se cambiaron los horarios.

Ahora la Asociación Alfonso I ha convocado una concentración para el sábado 27 a las 17.00 horas en la calle Vargas frente a la sede del PSOE, mientras que Rock contra el Fascismo estará a las 18.00 horas en Puertochico.

La Asociación Alfonso I, convocante el Galerna25 que ha sido criticado como «festival facha y de ultraderecha», reclama «Por la libertad de expresión y por la «remigración» en el cartel de su convocatoria.

Por su parte desde la Coordinadora Antifascista “Las calles contra el fascismo” denuncian que la asociación Alfonso I ‘continúa lanzando comunicados cargados de amenazas y victimismo’ y llaman a la ciudadanía a decir alto y claro que «Santander no será cómplice del fascismo. Santander será antifascista».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cabárceno recibe a Napoleón, un hipopótamo pigmeoCabárceno recibe a Napoleón, un hipopótamo pigmeo Desarticulado un grupo criminal que estafó 950.000 euros mediante el método del falso distribuidor de combustible Detenidos por tráfico de drogas en Sarón y HerasCinco detenidos por tráfico de drogas en Sarón y Heras
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.