El Galerna25 genera dos manifestaciones en dos puntos de Santander

La Asociación Alfonso I se concentrará el sábado 27 en la calle Vargas frente a la sede del PSOE mientras que «Rock contra el fascismo» lo hará en Puertochico

La Justicia desestimó el recurso de la asociación Alfonso I contra la decisión de Delegación de cambiar el horario de su manifestación, al coincidir con otra convocada antes y para evitar enfrentamientos entre ambos bandos, se cambiaron los horarios.

Ahora la Asociación Alfonso I ha convocado una concentración para el sábado 27 a las 17.00 horas en la calle Vargas frente a la sede del PSOE, mientras que Rock contra el Fascismo estará a las 18.00 horas en Puertochico.

La Asociación Alfonso I, convocante el Galerna25 que ha sido criticado como «festival facha y de ultraderecha», reclama «Por la libertad de expresión y por la «remigración» en el cartel de su convocatoria.

Por su parte desde la Coordinadora Antifascista “Las calles contra el fascismo” denuncian que la asociación Alfonso I ‘continúa lanzando comunicados cargados de amenazas y victimismo’ y llaman a la ciudadanía a decir alto y claro que «Santander no será cómplice del fascismo. Santander será antifascista».