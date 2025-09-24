  • 25 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil consigue el bloqueo de 41.000 euros estafados a una empresa por el método BEC

.
Digiqole Ad

La estafa superaba los 70.000 euros, averiguándose que el resto del dinero no recuperado ha sido transferido a una entidad de Rumanía.

24 septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, tras la denuncia de una empresa víctima de una ciberestafa por el método BEC (Business E-mail Compromise), ha conseguido el bloqueo de 41.000 de los más de 70.000 euros estafados, continuando las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos.

El pasado mes de agosto una empresa con domicilio en Cataluña, y que actualmente realiza trabajos en Cantabria, denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba, realizando el pago de más de 70.000 euros.

Posteriormente y tras tener contacto con el emisor de la factura, pudieron comprobar que se había modificado el número de cuenta donde se debía realizar el pago.

Tras tener conocimiento de los hechos el Equipo @ de la Guardia Civil de Cantabria, unidad especializada en la investigación de ciberestafas, averiguaron que una buena parte del dinero aún se encontraba en la cuenta bancaria donde había sido ingresado, consiguiendo que la entidad bancaria procediera al bloqueo de los 41.000 euros.

Las mismas gestiones han permitido saber que el resto del dinero ha sido ya transferido a una entidad bancaria de Rumanía.

De las gestiones y averiguaciones realizadas, el Equipo @ informa a la autoridad judicial del bloqueo del citado dinero, así como de la identidad de la primera persona receptora del dinero “mula”, continuándose las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Guardia Civil se recuerda, que, si se es víctima de este tipo de estafas, la necesidad de denunciar los hechos, a la mayor brevedad, para que los componentes del Equipo @ puedan comenzar la investigación e intentar el bloqueo del dinero estafado.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cabárceno recibe a Napoleón, un hipopótamo pigmeoCabárceno recibe a Napoleón, un hipopótamo pigmeo En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo de CCOO y UGT en Santander - (C) Foto: David LaguilloLa contratación aumentó un 3,6% este verano en Cantabria por más contratos de jóvenes, temporales y a jornada parcial Detenidos por tráfico de drogas en Sarón y HerasCinco detenidos por tráfico de drogas en Sarón y Heras

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.