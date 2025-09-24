La Guardia Civil consigue el bloqueo de 41.000 euros estafados a una empresa por el método BEC

La estafa superaba los 70.000 euros, averiguándose que el resto del dinero no recuperado ha sido transferido a una entidad de Rumanía.

24 septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, tras la denuncia de una empresa víctima de una ciberestafa por el método BEC (Business E-mail Compromise), ha conseguido el bloqueo de 41.000 de los más de 70.000 euros estafados, continuando las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos.

El pasado mes de agosto una empresa con domicilio en Cataluña, y que actualmente realiza trabajos en Cantabria, denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba, realizando el pago de más de 70.000 euros.

Posteriormente y tras tener contacto con el emisor de la factura, pudieron comprobar que se había modificado el número de cuenta donde se debía realizar el pago.

Tras tener conocimiento de los hechos el Equipo @ de la Guardia Civil de Cantabria, unidad especializada en la investigación de ciberestafas, averiguaron que una buena parte del dinero aún se encontraba en la cuenta bancaria donde había sido ingresado, consiguiendo que la entidad bancaria procediera al bloqueo de los 41.000 euros.

Las mismas gestiones han permitido saber que el resto del dinero ha sido ya transferido a una entidad bancaria de Rumanía.

De las gestiones y averiguaciones realizadas, el Equipo @ informa a la autoridad judicial del bloqueo del citado dinero, así como de la identidad de la primera persona receptora del dinero “mula”, continuándose las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Guardia Civil se recuerda, que, si se es víctima de este tipo de estafas, la necesidad de denunciar los hechos, a la mayor brevedad, para que los componentes del Equipo @ puedan comenzar la investigación e intentar el bloqueo del dinero estafado.