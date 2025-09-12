El hijo de la alcaldesa de Bezana, detenido como presunto autor del ataque a la sede del PSOE

  • 12 de septiembre de 2025
Pérez ha remitido un comunicado para condenar el ataque a la sede socialista que tuvo lugar en abril, un «hecho deleznable»

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por su presunta implicación en el ataque a la sede del PSOE de Cantabria el pasado mes de abril, y uno de ellos es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP).

Pérez ha remitido un comunicado tras la detención de su hijo como presuntamente implicado en el ataque a la sede socialista, algo que la alcaldesa de Bezana «condena a cualquier acto violento, venga de donde venga y vaya contra quien vaya».

«Lo ocurrido contra la sede del PSOE es un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices y en ningún caso tiene cabida en una sociedad democrática. La violencia nunca es el camino y en nuestra democracia solo deben prevalecer la convivencia, la tolerancia y el respeto», afirma la regidora.

«Mi hijo es mayor de edad, vive de manera independiente fuera de Cantabria y su presunta participación no puede vincularse de ninguna manera con mi actividad política, con el partido en el que milito, ni con mi responsabilidad como alcaldesa del municipio de Santa Cruz de Bezana. Es una actuación personal de la que es el único responsable, por lo que confío en que no haya ni utilización política ni juicios paralelos», añade Carmen Pérez.

«Como madre, la situación de mi hijo me causa un profundo dolor y una inmensa preocupación, pero confío plenamente en la justicia y, si se demuestra su responsabilidad, tendrá que responder y asumir las consecuencias como cualquier ciudadano».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

