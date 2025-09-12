El FBI publica un vídeo del asesino de Charlie Kirk

En el vídeo, de 1,39 minutos de duración, se observa a un individuo correr por la azotea y saltar de un edificio tras el mortal tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk

El FBI ha publicado un vídeo del autor del tiroteo en Utah Valley, donde resultó asesinado el «influencer» Charlie Kirk, favorable a Donald Trump.

En el vídeo difundido por el organismo de seguridad norteamericano se ve al sujeto saltando desde la azotea de un edificio después del tiroteo. Alrededor de las 12 p.m., hora de la montaña, del 10 de septiembre de 2025, el sujeto subió a una azotea; tras disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó.

Dejó un arma y municiones en una zona boscosa cerca de la universidad. Las pruebas obtenidas en la escena de la azotea incluyen huellas de zapatos, una huella de antebrazo y una huella de palma. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI o visitar fbi.gov/utahvalleyshooting

También ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a la identificación y arresto del asesino.