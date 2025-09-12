  • 12 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Mundo
  3. El FBI publica…

El FBI publica un vídeo del asesino de Charlie Kirk

El FBI publica un vídeo del asesino de Charlie Kirk

.
Digiqole Ad

En el vídeo, de 1,39 minutos de duración, se observa a un individuo correr por la azotea y saltar de un edificio tras el mortal tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk

El FBI publica un video del asesino de Charlie Kirk

El FBI ha publicado un vídeo del autor del tiroteo en Utah Valley, donde resultó asesinado el «influencer» Charlie Kirk, favorable a Donald Trump.

En el vídeo difundido por el organismo de seguridad norteamericano se ve al sujeto saltando desde la azotea de un edificio después del tiroteo. Alrededor de las 12 p.m., hora de la montaña, del 10 de septiembre de 2025, el sujeto subió a una azotea; tras disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó.

Dejó un arma y municiones en una zona boscosa cerca de la universidad. Las pruebas obtenidas en la escena de la azotea incluyen huellas de zapatos, una huella de antebrazo y una huella de palma. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI o visitar fbi.gov/utahvalleyshooting

También ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a la identificación y arresto del asesino.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La exmujer de Ábalos alertó al PSOE de la "doble vida" de su marido, revela THE OBJECTIVE-Carolina Perles en la entrevista realizada por Ketty GaratLa exmujer de Ábalos alertó al PSOE de la «doble vida» de su marido, revela THE OBJECTIVE Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.