El Parlamento reivindica solidaridad con las víctimas de acoso escolar y rechazo al agresor

La institución acoge la lectura de un manifiesto de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying de Cantabria, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar

SANTANDER, LUNES 2 DE MAYO DE 2022

El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, ha reivindicado hoy “solidaridad con la víctima y rechazo al agresor” para erradicar el acoso escolar de escuelas e institutos “que tienen que ser lugares seguros”.

Gómez se ha pronunciado así en el transcurso del acto con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, celebrado esta mañana en el patio del Parlamento, donde la presidenta de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying de Cantabria, Lourdes Verdeja, ha leído un manifiesto. Cinco jóvenes estudiantes del IES Marqués de Santillana -Néstor Ruiz, Vega Calva, Andrés Herrera, Daniela Camino y Carolina Sámano- han emocionado a los presentes con la lectura de sus testimonios sobre el acoso.

El presidente del Parlamento se ha dirigido a aquellos compañeros y compañeras que no se atreven “a plantar cara a los acosadores” o que aceptan estas conductas “como algo inevitable”. “Hoy me quiero dirigir a los indiferentes” -ha dicho- “a los niños y niñas, a los adolescentes y jóvenes educados en la costumbre de no meterse en líos, de mirar para otro lado”.

“Hay que defender y proteger a las víctimas, denunciar su comportamiento”, ha reclamado. Así, ha pedido educar a nuestros jóvenes para que se impliquen en esta lucha contra el acoso escolar. “Que sea el acosador, y no la víctima, quién tropiece con el rechazo de todos sus compañeros”, ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que cuando un niño sufre acoso se le cambia de colegio “pero el acosador sigue sentado en su pupitre y, tal vez, no tarde en encontrar otra víctima”. Por ello, considera necesario “trabajar con ellos y con sus familias para corregir estas conductas”.

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar una circunstancia que se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.

La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares, y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura.