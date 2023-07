El Paseo de Pereda protagonizará el cupón de la ONCE del martes 11 de julio

La alcaldesa agradece a la Fundación ONCE la difusión que va a hacer de Santander y de una de sus calles más emblemáticas perteneciente a la serie ‘A pie de calle’ y que se difundirá a través de 5 millones de cupones

Gema Igual anima a los vecinos a comprarlo y colaborar con la labor social que realiza esta institución en beneficio de las personas con discapacidad

El Paseo de Pereda, la calle más emblemática de Santander, protagonizará el cupón de la ONCE del próximo martes, 11 de julio, perteneciente a la serie ‘A pie de calle’. Cinco millones de cupones difundirán esta vía en la que se pueden ver grandes edificios de los siglos XVIII a los primeros años del XX.



La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado el cupón, durante un acto en el que ha estado acompañada de Francisco Monzón, Director Técnico de la ONCE, Sergio Olavarría, presidente del Consejo Territorial de la ONCE y Zulema Gancedo, concejala de Servicios Sociales.



Igual, que ha recibido una réplica del cupón, ha agradecido a la Fundación ONCE la difusión que va a hacer de Santander y de una de sus calles más emblemáticas perteneciente a la serie ‘A pie de calle’ y que se difundirá a través de 5 millones de cupones.



«Es un honor que el Paseo Pereda haya sido elegido para ilustrar este cupón», ha asegurado Igual, que ha animado a los vecinos a comprarlo y colaborar así con la labor social que realiza la ONCE en beneficio de las personas con discapacidad.



«Además del orgullo de ver a nuestra preciosa calle protagonizando el cupón, espero que reparta suerte. Os animo a comprarlo y a estar pendientes del número este próximo martes», ha remarcado.



La serie ‘A pie de calle’ hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades, llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro. Son las mismas calles por las que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte.



«Nos hace especial ilusión contar con el apoyo de la ONCE en la difusión y promoción de la ciudad, como ha hecho en diferentes ocasiones a través de un cupón de Semana Grande en 2018, de la elección del Reloj de la fachada del Ayuntamiento para su serie Ciudades en punto y hora, así como del Mercado de la Esperanza en 2020», ha afirmado.



Situado en pleno centro urbano, el Paseo de Pereda es un largo paseo que discurre de forma paralela a la línea del muelle, y llega hasta Puertochico. De principio a fin se contempla todo el esplendor de la Bahía de Santander. Las casas del Paseo de Pereda tienen los muros de sillería, son de varias plantas y cuentan con miradores y balcones. Las fachadas se orientan mirando al mar.



Una de sus peculiaridades son los jardines de Pereda, dedicados al novelista cántabro José María de Pereda. Se levantan sobre el antiguo puerto de la ciudad y sus muelles mercantiles. Una escultura en homenaje al escritor, realizada por Lorenzo Coullaut Valera, con grabados que representan escenas de sus obras se erige en los jardines. Se inauguraron en 1905, coincidiendo con la celebración de la una Exposición de Artes e Industrias.



Más de 200 árboles pueblan estos jardines, que cuentan con ejemplares de magnolias, acebos, palmeras, cedros, castaños de Indias, pinos, bojs, tejos, tilos o manzanos de flor.



Al final del Paseo de Pereda, cercano a Puertochico, se puede ver el monumento homenaje a ‘Los Raqueros’, personajes típicos de la época entre los siglos XIX y XX que se lanzaban al agua para bucear y recoger las monedas que les tiraban los vecinos y turistas.