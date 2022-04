El PP cree que Cantabria «no soporta más tomaduras de pelo con los trenes»

En la imagen el interior de un tren de FEVE en Cantabria, cuyo servicio ha experimentado un deterioro notable tras las inversiones de ADIF en la alta velocidad – (C) Foto: David Laguillo

Los populares reclaman un convenio “con plazos y compromisos” para tramitar el tren a Bilbao “sin engaños”

Iñigo Fernández lamenta que Revilla y la ministra “hagan solo propaganda con un dibujo, mientras los usuarios de cercanías se quedan tirados en los andenes”

El Partido Popular cree que Cantabria “no puede soportar más tomaduras de pelo” con los trenes. Por ello, el portavoz Iñigo Fernández ha reclamado en rueda de prensa un convenio “con plazos y compromisos” para tramitar “sin engaños” el futuro tren rápido entre Santander y Bilbao que la ministra Raquel Sánchez presentó la semana pasada en Cantabria, porque “lo único que trajo fue un dibujo, sin calendarios ni plazos de tramitación”.

“Después de dos años para realizar un supuesto estudio, lo único que se nos trae aquí es un dibujo con distintos trazados, sin ningún documento técnico serio que permita concebir la propuesta como un estudio de alternativas. Es un croquis sin compromisos, sin calendarios, sin plazos”, ha lamentado Iñigo Fernández durante la presentación de una interpelación que su grupo ha promovido para el pleno del próximo 11 de abril.

El portavoz parlamentario del PP ha indicado que la puesta en marcha de la nueva línea debería recogerse en un acuerdo institucional entre los Gobiernos de España y de Cantabria en el que, además del dibujo que ya han enseñado, se concrete el calendario para la tramitación de esta actuación y para la realización de las obras, porque -según ha dicho- el acto de la semana pasada no ha sido más que “propaganda”, un «acto de campaña electoral», un ‘mal chiste y una mala broma’ de la ministra de Transportes y del presidente del Gobierno de Cantabria.

Para el portavoz popular, esto «tiene toda la pinta de ser un engaño» y “lo terrible es que a Revilla le vale”. “Todo lo que viene de Pedro Sánchez a Revilla le vale y lo que no viene, lo que no llega a Cantabria, también le vale. Cualquier cosa de Sánchez a Revilla le vale, está sin duda rendido a él y eso, lejos de ser una ventaja para Cantabria, significa ni más ni menos que una desgracia para Cantabria”, ha sentenciado.

Y ha lamentado que Revilla y la ministra “hagan solo propaganda con un dibujo, mientras los usuarios de Cercanías se quedan tirados en los andenes”. “Esta es la diferencia entre lo ideal, lo virtual, lo propagandístico y la realidad del ferrocarril en Cantabria. Revilla y la ministra se hacen fotos ante un dibujo que saben que no van a ejecutar mientras todos los usuarios de la red de Cercanías de Cantabria permanecen tirados en los andenes durante más de tres horas”, ha señalado.

Por todo ello, según ha explicado Fernández, en el pleno del Parlamento del próximo lunes formulará una interpelación al Gobierno de Cantabria para que explique cuáles son sus criterios en relación con el compromiso del Ministerio de Transportes para la puesta en servicio de un tren rápido entre Santander y Bilbao, con referencia expresa a las condiciones técnicas del proyecto, su presupuesto y los plazos de ejecución.

“El Gobierno de Cantabria tiene que explicar cuáles son sus compromisos en relación al tren a Bilbao, si es que lo hay, porque como compromiso entre instituciones no sirve un documento de folio y medio firmado por el diputado Mazón y el diputado Ábalos, eso no es un compromiso institucional. Cantabria no puede darse por satisfecha con ese documento y mucho menos tras comprobar que, después de dos años y medio, ese documento, hasta ahora, no ha servido para nada”, ha dicho.

En este sentido, el diputado del PP ha señalado que, a este ‘abandono’ del Gobierno de Pedro Sánchez a los ferrocarriles de Cantabria, cabe sumar que la comunidad autónoma ha quedado fuera de la conexión al Corredor del Atlántico porque el Gobierno de Zapatero no lo pidió en su día y, cuando diez años después se abrió de nuevo el plazo para solicitarlo, ‘ni Revilla ni Sánchez se molestaron en revertir esa situación’; que la tramitación de la conexión de Cantabria a la Alta Velocidad ferroviaria en el tramo comprendido entre Alar del Rey y Reinosa lleva cuatro años ‘absolutamente paralizada’; el retraso imperdonable de la ejecución de los tramos entre Palencia y Osorno; o en la duplicación de calzada entre Santander y Torrelavega.