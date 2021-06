El presidente del Parlamento reclama una solución para los 22 trabajadores de la subcontrata de Vodafone

Los empleados han trasladado al presidente de la Cámara que la empresa Vodafone finalizó el servicio contratado con la empresa Zener Plus en favor de Circet Clableven, que tendría que haber subrogado a los empleados de la anterior manteniendo sus condiciones laborales. La nueva adjudicataria de Vodafone se niega a cumplir ese compromiso y ha colocado a los trabajadores “en un limbo legal, porque no están despedidos y la otra empresa tampoco les da trabajo”, ha denunciado Jesús Gallo, secretario de acción sindical de Industria de Comisiones Obreras, presente en la reunión.

