La guerra por los curriculum vitae de políticos falsificados o inflados llega hasta Cantabria

Quiñones denuncia que Mario González ha cambiado su CV en las últimas 24 horas, tras las acusaciones del ministro Óscar Puente

Ainoa Quiñones – Foto PSOE – El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca «ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas»

El PSOE de Cantabria ha reclamado explicaciones sobre el futuro alcalde del Ayuntamiento de Tudanca, Mario González, cuyo currículum ha sido puesto en duda en las últimas horas, y echa en cara al Partido Popular por “las lecciones éticas y los ataques personales”.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha afirmado que “la cuestión no es si es alcalde de un municipio de 150 vecinos, si no cobra un sueldo o si está estudiando y trabajando a la vez, sino que va a llegar a ser alcalde con una carrera plagada de mentiras”.

“Hemos conocido por los medios de comunicación que ha cambiado su currículum en las últimas 24 horas porque ni era geógrafo ni era máster en planificación, gobernanza y liderazgo territorial como decía en el PP, pero en la dirección de María José Sáenz de Buruaga no dicen nada al respecto”, ha señalado.

Para Quiñones, “el PP en Cantabria va a hacer alcalde de Tudanca a un joven que con solo 25 años ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas”.

“Nadie le estaría pidiendo hoy explicaciones si no hubiera mentido, como hizo hace unos meses la también ‘popular’ Noelia Núñez. Esto no va de si tienen más o menos estudios académicos sino de qué estás dispuesto a inventarte para ascender en tu carrera política”, ha señalado Quiñones.

Para la portavoz socialista, “si Mario González no renuncia a ser alcalde, como Noelia Núñez dimitió por mentir, el PP debería asumir responsabilidades o al menos exigirlas”.

Por ello, Quiñones ha expresado que, “de seguir adelante la toma de posesión de este candidato a alcalde de Tudanca, el PP de Buruaga va a demostrar que sigue los pasos del PP de Ayuso, en el que la mentira es la base para hacer política”.

Así, la portavoz de los socialistas cántabros ha recordado que “Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante la jueza que no tenía ningún dato de que el fiscal hubiera proporcionado ninguna información de la pareja de Ayuso, pero sí una suposición”. Y, a partir de ahí, ha dicho, “se ha desatado todo un historial de bulos y mentiras para tapar la única verdad, que González Amador es un defraudador fiscal y que el email con el acuerdo con la Fiscalía lo filtraron ellos mismos”.

Por último, Ainoa Quiñones ha pedido al PP que “abandonen la política de las mentiras y defiendan una Cantabria en la que los servidores públicos estén encabezados por personas honestas y honradas, y no mentirosos”.