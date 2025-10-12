  • 12 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. El PSOE critica…

Ainoa Quiñones – Foto PSOE – El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca «ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas»

El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca «ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas»

.
Digiqole Ad

La guerra por los curriculum vitae de políticos falsificados o inflados llega hasta Cantabria

Quiñones denuncia que Mario González ha cambiado su CV en las últimas 24 horas, tras las acusaciones del ministro Óscar Puente

Ainoa Quiñones - Foto PSOE - El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca "ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas"
Ainoa Quiñones – Foto PSOE – El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca «ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas»

El PSOE de Cantabria ha reclamado explicaciones sobre el futuro alcalde del Ayuntamiento de Tudanca, Mario González, cuyo currículum ha sido puesto en duda en las últimas horas, y echa en cara al Partido Popular por “las lecciones éticas y los ataques personales”.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha afirmado que “la cuestión no es si es alcalde de un municipio de 150 vecinos, si no cobra un sueldo o si está estudiando y trabajando a la vez, sino que va a llegar a ser alcalde con una carrera plagada de mentiras”.

“Hemos conocido por los medios de comunicación que ha cambiado su currículum en las últimas 24 horas porque ni era geógrafo ni era máster en planificación, gobernanza y liderazgo territorial como decía en el PP, pero en la dirección de María José Sáenz de Buruaga no dicen nada al respecto”, ha señalado.

Para Quiñones, “el PP en Cantabria va a hacer alcalde de Tudanca a un joven que con solo 25 años ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas”.

“Nadie le estaría pidiendo hoy explicaciones si no hubiera mentido, como hizo hace unos meses la también ‘popular’ Noelia Núñez. Esto no va de si tienen más o menos estudios académicos sino de qué estás dispuesto a inventarte para ascender en tu carrera política”, ha señalado Quiñones.

Para la portavoz socialista, “si Mario González no renuncia a ser alcalde, como Noelia Núñez dimitió por mentir, el PP debería asumir responsabilidades o al menos exigirlas”.

Por ello, Quiñones ha expresado que, “de seguir adelante la toma de posesión de este candidato a alcalde de Tudanca, el PP de Buruaga va a demostrar que sigue los pasos del PP de Ayuso, en el que la mentira es la base para hacer política”.

Así, la portavoz de los socialistas cántabros ha recordado que “Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante la jueza que no tenía ningún dato de que el fiscal hubiera proporcionado ninguna información de la pareja de Ayuso, pero sí una suposición”. Y, a partir de ahí, ha dicho, “se ha desatado todo un historial de bulos y mentiras para tapar la única verdad, que González Amador es un defraudador fiscal y que el email con el acuerdo con la Fiscalía lo filtraron ellos mismos”.

Por último, Ainoa Quiñones ha pedido al PP que “abandonen la política de las mentiras y defiendan una Cantabria en la que los servidores públicos estén encabezados por personas honestas y honradas, y no mentirosos”.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Un Guardia Civil fuera de servicio detiene a una mujer por un intento de robo con violencia Condenado a dieciséis años y medio de prisión por agresión sexual a la hija de su pareja en repetidas ocasiones Santander aumenta un 220% la retirada de residuos de las playas

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.