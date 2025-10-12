  • 12 de octubre de 2025
Fallece Jimmy Shaw, el actor que encarnó a Matthew en «La que se avecina»

Cristina Castaño, su compañera en la serie, inició una campaña de recogida de fondos para costearle una operación contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado a Jimmy Shaw en 2022

El actor Jimmy Shaw, que se hizo muy popular en España por su papel de Matthew en ‘La que se avecina’ de Mediaset, falleció el sábado 11 de octubre tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Shaw, de 59 años, fue diagnosticado con la terrible enfermedad en el año 2022, y su compañera en «La que se avecina» Cristina Castaño inició una recogida de fondos para costear una operación. Al conocerse el fallecimiento de Jimmy Shaw, cuyo personaje de Matthew en la serie le trajo el cariño del público español, sus compañeros de serie han destacado su «energía y su cariño».

Shaw nació en Los Ángeles en 1966 y se mudó a España en 2001 para buscar nuevas oportunidades profesionales y aprender el idioma. Se asentó en nuestro país, donde participó en numerosas producciones de cine, teatro y televisión. En el año 2022 se le diagnosticó el cáncer de páncreas.

Además de «La que se avecina» tuvo intervenciones en series como «Águila roja»; «Cuéntame»; «30 monedas»; «Velvet»; «Centro médico» y «El incidente».

