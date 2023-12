El PSOE de Santoña denuncia presuntos «chanchullos» en la contratación de la iluminación navideña

El portavoz del PSOE de Santoña y exalcalde Sergio Abascal ha denunciado lo que a su juicio serían presuntos «chanchullos, contrataciones ilegales, amaños y falsas acusaciones de chantaje» en relación a la contratación de la iluminación navideña.

Abascal asegura que, tras un tortuoso proceso que se relata en varios documentos oficiales del Ayuntamiento, el servicio quedó adjudicado el 5 de diciembre «de una forma absolutamente irregular».

El socialista explica que el proceso de licitación se gestionó «de forma tan tardía y poco diligente, que la fecha de presentación de ofertas finalizaba el 24 de noviembre. Como es natural y nada sorpresivo, ninguna empresa del sector presentó oferta, dado, en lógica, la imposibilidad de cumplimiento del contrato en los plazos de duración establecidos con el encendido el 1 de diciembre».

Se declaró desierto y el Ayuntamiento contactó con varias empresas, hasta que recayó en la empresa prestataria del servicio en Santoña en años anteriores.

Ante una situación de disparidad de precios y detalles de servicios contratados, el secretario municipal emite sendos informes fechados el 5 de diciembre, en los que se señala que la primera oferta supera el presupuesto el precio del contrato, incumple el artículo 168 de la Ley de Contratos y no puede ser aceptada, y respecto a la segunda oferta, al excluir o suprimir la instalación del pino, si bien la oferta no supera el presupuesto del contrato, “en la medida en que modifica el contenido del objeto del contrato se mantiene lo manifestado en el informe anterior”, es decir, que la oferta no puede ser aceptada.

Abascal afirma que el Alcalde «decide adjudicar la instalación del alumbrado con la oferta en la que se excluye un elementos sustancial del contrato, el pino cónico de la Plaza de San Antonio, lo cual supone una gravísima ilegalidad», opina.

«Lo que ha ocurrido en Santoña es de máxima gravedad, pues si fuese cierto que la adjudicataria ha chantajeado al Ayuntamiento, el Alcalde está obligado a rechazar su oferta, denunciar los hechos e invitar nuevamente a cualesquiera de los cientos de empresas del sector», afirma Sergio Abascal.