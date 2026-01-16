  • 16 de enero de 2026
El PSOE de Vega de Pas denuncia que el agua del grifo «no es potable ni apta para el consumo humano»

Fermín Aja advierte que los vecinos de la zona llevan meses bebiendo agua del grifo que no es potable, tal y como indican los resultados del SINAC

El Partido Socialista de Vega de Pas ha denunciado que los vecinos de la zona llevan meses bebiendo agua ‘que no es potable ni apta para el consumo humano, tal y como indican los resultados de los análisis realizados por Salud Pública (SINAC), de los que el alcalde del Partido Popular tiene constancia desde hace meses sin haber hecho nada al respecto’, afirma el PSOE en un comunicado.

Así lo ha asegurado el secretario general de los socialistas de Vega de Pas, Fermín Aja, quien ha criticado duramente la “opacidad y falta de transparencia” del alcalde, Juan Carlos García Diego, en este tema de salud pública, ‘incumpliendo su deber de hacer públicos los análisis desde que tuvo conocimiento de los mismos, en la pasada primavera’.

Según se desprende de estos resultados, ‘el agua de la zona contiene las bacterias Escherichia coli y Enterococos intestinales, ambas peligrosas para la salud de las personas y relacionadas con enfermedades gastrointestinales’.

Aja ha asegurado que pese a las diferentes conversaciones y reuniones que miembros de la agrupación socialista de Vega de Pas han tenido con el alcalde en relación a este importante asunto, la respuesta de éste ha sido la “parálisis, ya que no ha hecho absolutamente nada y no ha cumplido su obligación de publicar los análisis en el portal municipal”.

No ha sido hasta el último pleno, en el que el grupo municipal socialista le ha preguntado “si había recibido los análisis del SINAC”, cuando el alcalde ha reconocido disponer de los resultados desde la pasada primavera y, tras la exigencia de los socialistas, en ese debate, de que los publicase a través de un bando, “lo ha hecho rápido y mal”, ha asegurado Aja.

Según ha explicado el responsable socialista de Vega de Pas, el bando municipal, además de publicarse ‘con muchos meses de retraso, contiene falsedades como que la mala calidad del agua se debe a los últimos robos en los depósitos’. “Esto es incierto, ha aseverado Aja, ya que la realidad es que los tres depósitos de la zona, el de Yera, Viaña y Pandillo, llevan años sin tratarse y sin clorarse”.

“La realidad es que los vecinos y vecinas de Vega de Pas llevan años consumiendo agua de los grifos que no es potable ni apta para el consumo humano y el alcalde no ha informado de ello, y esta situación, que no solo afecta a los habitantes de la zona, sino que en una Vega de Pas en auge en cuanto al turismo rural, afecta a las muchas personas que vienen a disfrutar de esta tierra y no saben que no pueden beber agua del grifo”, ha lamentado Aja.

