UGT inicia en Cantabria la campaña «Por una FP pública y de calidad»

El sindicato trasladará a todos los centros educativos una serie de propuestas que posteriormente reclamará a la Consejería de Educación

El Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos de UGT en Cantabria ha presentado hoy la campaña “Por una FP pública y de calidad”, que recorrerá todos los centros educativos de la región con una serie de medidas y propuestas para corregir las carencias estructurales de la enseñanza de formación profesional pública.

Según precisa Jesús San Emeterio, responsable autonómico de Enseñanza Pública de UGT, “queremos abordar y poner soluciones a esas carencias estructurales de la Formación Profesional pública, exigir medidas concretas a la Consejería de Educación, garantizar que la oferta pública de FP se adapte a la demanda y al tejido productivo de Cantabria y retener el talento”.

San Emeterio precisa que la campaña de UGT se desarrollará en cuatro ejes de actuación principales “que recogen las demandas del profesorado, la mejora de recursos e infraestructuras para estas enseñanzas, la reivindicación del Grupo profesional B (funcionarios con título de FP) y la propuesta de nuevas titulaciones que completen un mapa de las diferentes familias profesionales de FP variado y atractivo”.

El primer eje de actuación de la campaña se denominará “Todo el profesorado al A1 sin excepciones”, en referencia a la reivindicación del sindicato que todo el personal docente de FP, incluido el profesorado técnico a extinguir que carece de titulación universitaria, se integre en la misma categoría en la que ahora están los de la ESO, Bachillerato y FP de Grado Superior.

“Este colectivo sigue demandando en Cantabria su integración en el subgrupo A1 y un complemento salarial de 181,03 euros que les equipare a sus compañeros y compañeras que se integraron en el Cuerpo de Secundaria, a pesar de que otras comunidades autónomos sí lo han hecho, como Galicia o Cataluña”, recalca San Emeterio.

El sindicalista añade que “esta integración, que se lleva a cabo mediante el decreto 800/2022, dejó fuera a este colectivo docente y el próximo 19 de enero de 2026 finaliza el segundo plazo de solicitudes para su integración en el Cuerpo de Secundaria sin que la Consejería de Educación haya creado ningún mecanismo para ello”.

Más recursos e infraestructuras

El segundo eje de la campaña “Por una FP pública y de calidad” se centra en la reivindicación de más recursos e infraestructuras para la Formación Profesional “con una mejora general de las instalaciones de los centros educativos que tienen FP, ofrecer una formación de calidad para el profesorado con ponentes externos y crear un procedimiento de gestión del mantenimiento de la maquinaria por parte de personal cualificado no docente”.

A ello se une un tercer eje que exige la creación del grupo profesional B en la Administración pública para los funcionarios con titulación de FP porque “desde UGT consideramos que se debe cuidar la inserción laboral de todos los y las profesionales de FP, especialmente en la Administración”.

Por último, el responsable autonómico de Enseñanza Pública de UGT aclara que “el cuarto eje de la campaña pivota en torno a la creación de nuevas titulaciones de FP 100% públicas en todas las familias profesionales”.

“Lo que se solicita es extender la oferta formativa pública, especialmente en la familia sanitaria, donde existen grados de FP como Audiología protésica o Prótesis en oferta privada”, matiza San Emeterio que también plantea “extender la oferta formativa de la Formación Profesional Básica con la implantación de los Títulos Profesionales Básicos en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, Alojamiento y Lavanderías o Mantenimiento de Viviendas, entre otros.

El sindicalista subraya que en la campaña de UGT “hacemos una llamada de atención para la creación de nuevos centros integrados de FP (CIFP) en Viérnoles y Santoña vinculados a la energía eólica y a las industrias alimentarias respectivamente”.