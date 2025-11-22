  • 23 de noviembre de 2025
En la imagen la denuncia de Miguel Galán que ha dado pie a la apertura del expediente por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)

El TAD abre expediente a Javier Tebas, presidente de LALIGA

Tebas es, además, el principal impulsor de los bloqueos masivos de webs que destrozan miles de negocios legítimos con cada partido de fútbol

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente al presidente de la empresa privada LALIGA, Javier Tebas, por presuntamente revelar información confidencial del Fútbol Club Barcelona.

Esta denuncia fue presentada en agosto por Miguel Galán, fundador y presidente del CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol) y es ahora cuando el TAD ha abierto este expediente a Javier Tebas, que se expone a sanciones que podrían ir desde una amonestación pública, una inhabilitación temporal de dos meses a un año, o la destitución.

Tebas es, además, el principal impulsor del bloqueo masivo e indiscriminado de miles de páginas web legítimas, a través de la «torticera» aplicación por parte de las operadoras telefónicas españolas de una polémica y cuestionada Sentencia.

Ese polémico fallo judicial permite a la empresa privada LALIGA bloquear rangos enteros de direcciones IP de CloudFlare a su antojo, afectando a miles de páginas web legítimas desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO hasta tiendas online, hospitales y aplicaciones sanitarias sin vínculo alguno con la piratería audiovisual.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

