CCOO y UGT llaman a movilizarse este 25N y seguir avanzando por entornos laborales libres de violencias machistas

Ambos sindicatos instan a participar en la manifestación de Santander y en los actos reivindicativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

CCOO y UGT llaman un año más, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a unirse a las movilizaciones y a la agenda reivindicativa convocada en la región para que trabajadores y trabajadoras y, en general, el conjunto de la ciudadanía se sumen al grito global contra la violencia hacia las mujeres, den un paso adelante y sigan luchando por entornos laborales libres de violencias machistas.

UGT y CCOO han animado a participar especialmente en la manifestación organizada en Santander por la Comisión 8 de Marzo, de la que forman parte ambas organizaciones, y que saldrá el martes, 25 de noviembre, a las 19.00 horas, del Paseo Pereda, 35 y hasta el Ayuntamiento de la capital.

Ambos sindicatos han insistido en que la violencia machista sigue siendo “una realidad insoportable que es preciso visibilizar, denunciar, prevenir y erradicar en todos los ámbitos”, atajando sus causas y aumentando los recursos e instrumentos públicos para su prevención y erradicación.

CCOO y UGT han alertado del repunte de diferentes formas de violencia contra las mujeres, desde los asesinatos y agresiones sexuales hasta la explotación sexual y la trata, fenómenos que se están extendiendo a través de medios digitales y redes sociales y han instado a rechazar y condenar de manera frontal los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas, “que ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas, la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres supervivientes.

En este sentido, las organizaciones sindicales han recordado que, desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 38 en lo que va de 2025, además de 65 menores asesinados y 485 en situación de orfandad. Unos datos que, a su juicio, “muestran la dimensión real de un problema político y social de primer orden que exige abordar desde todos los frentes, con recursos suficientes y una respuesta pública contundente”.

UGT y CCOO han puesto también el foco en el ámbito laboral, donde el acoso sexual y el acoso por razón de sexo continúan siendo una realidad invisibilizada con miles de mujeres afectadas con miedo de denunciar. Es por ello que las centrales sindicales han exigido reforzar los protocolos de prevención y actuación en las empresas e impulsar la figura de la delegada o delegado de igualdad.

Las organizaciones sindicales han celebrado la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2025 así como el Anteproyecto de Ley de la Violencia Vicaria o la futura regulación prevista de la profesionalización de la figura de agentes de igualdad en las empresas, pero han apuntado que esta normativa debe negociarse en el marco del Diálogo Social, con la participación activa de los sindicatos.

Reclamamos el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad de negociar con la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT) protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras. Y reivindicamos la necesidad de aumentar los recursos públicos para la prevención y atención integral a todas las víctimas.