Espacio Joven acogerá en mayo un nuevo ciclo de talleres y encuentros para las tardes de entre semana

Espacio Joven acogerá durante el próximo mes de mayo un nuevo ciclo de actividades para las tardes entre semana, una programación que se extenderá desde el martes 6 y hasta el viernes 30 en las instalaciones del propio centro juvenil municipal, y que supone una selección de aquellas temáticas que más demanda e interés han suscitado a lo largo de los últimos meses.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha explicado que serán una serie de talleres, encuentros y actividades puntuales sobre aficiones y temáticas que enriquezcan el tiempo de ocio de los jóvenes.

“El objetivo es facilitar alternativas de ocio saludable y enriquecer el tiempo libre que puedan tener los jóvenes entre semana, introduciendo al joven en nuevas aficiones e inquietudes”, ha subrayado la edil.

Asimismo, Méndez ha remarcado la doble función que cumplen estas actividades, al favorecer espacios de convivencia en un ambiente estable o un núcleo de personas con las que relacionarse y establecer vínculos en función de sus gustos o inquietudes.

La concejala ha animado a los jóvenes a sumarse y ha agradecido el trabajo que desarrolla el equipo de Juventud, así como la implicación de las empresas y entidades participantes en la programación.

Con respecto a las actividades, los martes 6, 13, 20 y 27 de mayo en horario de 16.30 a 18.00 horas se celebrarán diferentes talleres de gestión emocional; y los mismos días en horario de 18.15 a 20.15 horas habrá encuentros de juegos de rol.

Por su parte, los miércoles 7, 14, 21 y 28 de mayo se celebrarán los encuentros de bailes latinos, entre las 17.30 y 18.45 horas.

La programación de mayo incluye también dos jornadas de intercambio de idiomas con jóvenes Erasmus: un intercambio cultural por medio de la música denominado ‘Eurovisión Night’, y el tándem ‘Get to Know the UE’, que se realizarán los jueves 8 y 15 de mayo respectivamente en horario de 19.30 a 21.00 horas.

Además, los jueves 22 y 29 de mayo tendrán lugar varios talleres de ciber seguridad en horario de 17.00 a 20.00 horas, una actividad que requiere inscripción previa a través de la web www.juventudsantander.es

Finalmente, los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo y en horario de 18.00 a 21.00 horas se sucederán jornadas de rap (Freestyle), en formato de Liga -inscripciones in situ, media hora antes-.

Todas las actividades son gratuitas y los jóvenes interesados en ampliar información pueden hacerlo en el Espacio Joven, en la web o a través de los teléfonos 942 20 30 29 y 942 20 30 37, por correo electrónico en juventud@santander.es o en los perfiles que Espacio Joven tiene en las principales redes sociales.