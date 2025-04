Expertos cifran en más de tres millones los dominios afectados por los bloqueos de LALIGA

Tras el rechazo reciente del incidente de nulidad presentado por RootedCon, CloudFlare y otros, LALIGA tiene ‘carta blanca’ para seguir ordenando fuertes bloqueos de direcciones IP a las empresas telefónicas cada vez que hay fútbol. Y la empresa dirigida por Javier Tebas lo hace, en su lucha contra las webs que emiten el fútbol pirata, de manera masiva y bastante poco «específica» pese a las declaraciones del jefe del fútbol español, ya que durante los partidos miles de páginas web no relacionadas con la piratería ni con el fútbol dejan de funcionar.

Tebas, con la orden en la mano, añade más leña con cada una de sus declaraciones, ya que en diversas entrevistas ha afirmado que cada fin de semana «juegan a los marcianitos» para ir bloqueando direcciones IP, además de menospreciar a las miles de webs afectadas por los cortes a CLOUDFLARE (entre otros proveedores de servicios de ciberseguridad) por considerar que los que se quejan son webs pequeñas como «una cristalería que no tiene ni 100 usuarios al mes».

En este contexto, cada vez que hay fútbol, varios expertos en tecnología como Jaume Pons, entre otros, han recopilado las diferentes direcciones IP afectadas de CloudFlare y otros proveedores, y en sus análisis con herramientas especializadas han llegado a contabilizar un total de más de tres millones de dominios afectados por los cortes.

3/n LISTADO dominios nacionales BLOQUEADOS indiscriminadamente por @LaLiga de @Tebasjavier y @MovistarPlus



Total: 14.950 dominios (.es .cat .eus etc)https://t.co/chJgDJNZui



Teniendo en cuenta resto dominios (.com, etc) suman 3.222.649 dominios@oscarlopeztwit @mintradigital pic.twitter.com/zdOrNkWIJe