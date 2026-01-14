  • 15 de enero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Extinguido un incendio…

Extinguido un incendio forestal con afección a una cabaña en Liérganes

.

Bomberos forestales, bomberos del Gobierno y bomberos de Santander han trabajado en la extinción de ambos focos

Extinguido un incendio forestal con afección a una cabaña en Liérganes
Extinguido un incendio forestal con afección a una cabaña en Liérganes

Efectivos de emergencias han extinguido esta madrugada un incendio forestal declarado en una zona de monte de Liérganes que ha provocado la afección a una cabaña, también alcanzada por el fuego. Bomberos autonómicos y bomberos forestales, ambos del Gobierno de Cantabria, con el apoyo de bomberos de Santander, han extinguido las llamas tanto en la infraestructura como en el entorno natural.

El Centro de Atención a Emergencias 112, también del Ejecutivo, recibió una llamada alertando del incidente minutos antes de las 19:30 horas de la tarde de ayer, momento en el que movilizó hasta el lugar a los tres cuerpos de bomberos y a agentes de la Guardia Civil. Con los recursos en el lugar los bomberos autonómicos focalizaron su trabajo en atajar el incendio de la vivienda, con el apoyo, a su llegada, del parque municipal de Santander, mientras que los bomberos forestales se dedicaron a la extinción de la lengua de fuego que afectaba al monte.

A la llegada de los efectivos, una de las dos aguas de la cubierta de la cabaña, que en ese momento se encontraba vacía, estaba totalmente afectada por las llamas y había colapsado, por lo que los bomberos orientaron la primera intervención en cortar la propagación horizontal para contener el fuego y minimizar los daños en la infraestructura. Por su parte, los bomberos forestales se centraron en la extinción de la vegetación afectada por el incendio declarado en la zona de monte en la que se encontraba la vivienda, que originó el foco secundario en la casa.

Los trabajos de todos los efectivos se han extendido hasta avanzada la madrugada, quedando cerrado el incidente pasadas las 03:00 horas de la madrugada. Esta mañana los bomberos del Gobierno han acudido de nuevo a revisar la cabaña afectada para refrescar el área quemada y descartar puntos calientes ocultos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La Plataforma Son Gigantes advierte de la 'creciente acumulación de proyectos eólicos' en los Valles PasiegosLa Plataforma Son Gigantes advierte de la ‘creciente acumulación de proyectos eólicos’ en los Valles Pasiegos Temporal en Cantabria - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOLa AEMET activa el aviso naranja por viento en el litoral hasta las 14:00 horas Santander reivindica el sector agrario frente al tratado MERCOSUR de la UECantabria reivindica su sector agrario frente al tratado MERCOSUR de la UE

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.