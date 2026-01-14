Bomberos forestales, bomberos del Gobierno y bomberos de Santander han trabajado en la extinción de ambos focos

Extinguido un incendio forestal con afección a una cabaña en Liérganes

Efectivos de emergencias han extinguido esta madrugada un incendio forestal declarado en una zona de monte de Liérganes que ha provocado la afección a una cabaña, también alcanzada por el fuego. Bomberos autonómicos y bomberos forestales, ambos del Gobierno de Cantabria, con el apoyo de bomberos de Santander, han extinguido las llamas tanto en la infraestructura como en el entorno natural.

El Centro de Atención a Emergencias 112, también del Ejecutivo, recibió una llamada alertando del incidente minutos antes de las 19:30 horas de la tarde de ayer, momento en el que movilizó hasta el lugar a los tres cuerpos de bomberos y a agentes de la Guardia Civil. Con los recursos en el lugar los bomberos autonómicos focalizaron su trabajo en atajar el incendio de la vivienda, con el apoyo, a su llegada, del parque municipal de Santander, mientras que los bomberos forestales se dedicaron a la extinción de la lengua de fuego que afectaba al monte.

A la llegada de los efectivos, una de las dos aguas de la cubierta de la cabaña, que en ese momento se encontraba vacía, estaba totalmente afectada por las llamas y había colapsado, por lo que los bomberos orientaron la primera intervención en cortar la propagación horizontal para contener el fuego y minimizar los daños en la infraestructura. Por su parte, los bomberos forestales se centraron en la extinción de la vegetación afectada por el incendio declarado en la zona de monte en la que se encontraba la vivienda, que originó el foco secundario en la casa.

Los trabajos de todos los efectivos se han extendido hasta avanzada la madrugada, quedando cerrado el incidente pasadas las 03:00 horas de la madrugada. Esta mañana los bomberos del Gobierno han acudido de nuevo a revisar la cabaña afectada para refrescar el área quemada y descartar puntos calientes ocultos.