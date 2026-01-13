Controlado un incendio en El Barcenal

San Vicente de la Barquera, 13 de enero de 2026-. Un incendio ha afectado desde primera hora de esta mañana a El Barcenal.

La situación está controlada y no hay viviendas en peligro porque es zona de monte, pero toda precaución es poca a causa del viento.

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza está en permanente contacto y coordinación con el alcalde pedáneo y con los efectivos del 112 del Gobierno de Cantabria, Bomberos del Parque de Valdáliga, Guardia Civil (SEPRONA) y Policía Local, que colaboran en la extinción total del incendio.