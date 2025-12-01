  • 2 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Fallece un hombre…

Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos

.

Santander, 1 de diciembre de 2025

Un conductor de 58 años, con iniciales FJ.V.P. y vecino de Los Tojos, ha fallecido a primera hora de esta tarde tras salirse de la vía con el coche que conducía en la CA-817, en su municipio de residencia.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 15.15 horas, en la carretera autonómica CA-817 hacia Bárcena Mayor, concretamente en el punto kilométrico 2.

Por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control del vehículo, en el que viajaba solo, y se ha salido de la vía y se ha despeñado por una zona en desnivel.

El aviso del accidente ha entrado al Centro de Gestión de Emergencias del 112 y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos autonómicos y sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El centro CASYC acogerá la conferencia «Relato y razón histórica en los orígenes de la Comunidad Autónoma de Cantabria» de Ramón Maruri Molleda y Sáenz de Buruaga terminan sin avenencia el acto de conciliación, que podría dar lugar a una demanda

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.