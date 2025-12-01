Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos

Santander, 1 de diciembre de 2025

Un conductor de 58 años, con iniciales FJ.V.P. y vecino de Los Tojos, ha fallecido a primera hora de esta tarde tras salirse de la vía con el coche que conducía en la CA-817, en su municipio de residencia.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 15.15 horas, en la carretera autonómica CA-817 hacia Bárcena Mayor, concretamente en el punto kilométrico 2.

Por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control del vehículo, en el que viajaba solo, y se ha salido de la vía y se ha despeñado por una zona en desnivel.

El aviso del accidente ha entrado al Centro de Gestión de Emergencias del 112 y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos autonómicos y sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.