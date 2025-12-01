Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos
Santander, 1 de diciembre de 2025
Un conductor de 58 años, con iniciales FJ.V.P. y vecino de Los Tojos, ha fallecido a primera hora de esta tarde tras salirse de la vía con el coche que conducía en la CA-817, en su municipio de residencia.
El siniestro ha tenido lugar pasadas las 15.15 horas, en la carretera autonómica CA-817 hacia Bárcena Mayor, concretamente en el punto kilométrico 2.
Por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control del vehículo, en el que viajaba solo, y se ha salido de la vía y se ha despeñado por una zona en desnivel.
El aviso del accidente ha entrado al Centro de Gestión de Emergencias del 112 y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos autonómicos y sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.
- Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos - 1 de diciembre de 2025
- Cantabria estará la tarde del martes y el miércoles en aviso naranja por costeros - 1 de diciembre de 2025
- Cantabria lanza la tarjeta única de transporte en autobuses regionales y urbanos - 1 de diciembre de 2025