  • 2 de diciembre de 2025
Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Cantabria estará la tarde del martes y el miércoles en aviso naranja por costeros

.

Se espera mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento de componente oeste fuerza 7

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander- 01.12.2025

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral para la jornada del jueves.

Mañana martes, día 2, los avisos comenzarán en nivel amarillo entre las 15:00 y las 20:00 horas, por mar combinada del noroeste aumentando a 4 a 5 metros. A las 20:00 horas de la misma jornada dará comienzo el aviso naranja, riesgo importante, que estará vigente hasta las 20 horas del miércoles, día 3. Se espera para este periodo temporal mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Pasado es mayor nivel de riesgo de los previstos se retomará el aviso amarillo entre las 20:00 horas y el final del día, ante una previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

