Firmado el protocolo para la eliminación de cuatro pasos a nivel en Los Corrales de Buelna

La presidenta Buruaga asegura que la actuación supondrá “un antes y un después” para el municipio y anuncia que el estudio informativo de la variante estará acabado en octubre

Reclama de nuevo acelerar las obras del AVE, los trenes de cercanías, el tren con Bilbao y el convenio para la terminal de La Pasiega, que será una realidad en 2030

Santander- 09.03.2026

El Gobierno de Cantabria, ADIF y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna han firmado hoy el protocolo general de actuación para la reordenación ferroviaria del municipio, lo que significa el punto de partida para suprimir los cuatro pasos a nivel existentes y desviar del tráfico pesado fuera del núcleo urbano.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno y ha contado con la asistencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha sido el encargo de suscribir el documento en representación del Ejecutivo regional; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el presidente de ADIF, Pedro Marco, y el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz.

Buruaga ha asegurado que este proyecto va a suponer “un antes y un después” para Los Corrales y traerá consigo “la transformación urbanística de mayor calado de la historia de este municipio”, que ganará en accesibilidad, sostenibilidad y calidad de vida. Además, pondrá fin a la “tortura” que los vecinos sufren en puntos como la Avenida Condesa Forjas de Buelna o en la calle Torres Quevedo, donde se ocasionan continuos incidentes a diario.

En concreto, en virtud de este protocolo, al administrador ferroviario desarrollará los estudios previos, redactará y ejecutará los proyectos constructivos para la supresión de los pasos a nivel y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna pondrá a disposición los terrenos necesarios, colaborará en la reordenación urbana asociada y analizará las alternativas técnicas que permitan adoptar la solución más eficiente desde la perspectiva municipal.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria se compromete a colaborar en la reordenación de los accesos y asumirá las obras de competencia autonómica necesarias para garantizar la circulación del tráfico pesado hacia el área industrial sin atravesar el casco urbano.

Este es, precisamente, el objetivo que persigue la variante que unirá la CA-170 (Los Corrales-Puente Viesgo) con la CA-736 (Los Corrales-Mata). Un proyecto que está en estos momentos en la fase de redacción del estudio informativo y de impacto ambiental y que, según ha anunciado Buruaga, estará acabado en octubre.

Reivindicaciones

La jefa del Ejecutivo ha valorado que la firma de este protocolo es un ejemplo más de la colaboración entre administraciones para avanzar en la reordenación ferroviaria de Cantabria, al igual que los acuerdos suscritos anteriormente para cubrir las vías en Maliaño y para la llegada del AVE a Cantabria.

En este sentido, y aprovechando la presencia en el acto del presidente de ADIF, María José Sáenz de Buruaga ha vuelto a reclamar un impulso a la ejecución de los tramos hasta Reinosa, porque “la legislatura avanza y Cantabria necesita acelerar el ritmo”.

Además, ha solicitado la llegada de los nuevos trenes de cercanías, el desbloqueo del tren de altas prestaciones con Bilbao, que continua “en vía muerta y sin avances”, y la firma del convenio para la construcción y financiación al 50% de la terminal ferroviaria de La Pasiega “cuanto antes”, posiblemente antes del verano, según ha precisado.

Sobre las obras del centro logístico, ha avanzado que el Gobierno está concluyendo ya la primera fase de la urbanización, a falta de tan solo de un viaducto que necesita los permisos de ADIF, y que pronto arrancará la segunda fase.

“La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal”, ha subrayado la presidenta que ha asegurado que “Cantabria no pide más que la igualdad de trato en toda la geografía nacional”.

El protocolo

Con la firma de este protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, las tres administraciones asumen su firme compromiso para modernizar las infraestructuras ferroviarias de Los Corrales de Buelna, reducir riesgos en la interacción entre tráfico ferroviario y rodado, y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos mediante una planificación coordinada, segura y orientada al interés público.

Todo ello en un contexto en el que es necesario adecuar las infraestructuras municipales ante el previsible incremento de tráfico y la llegada de nuevas prestaciones derivadas de la línea de alta velocidad en Reinosa.

El siguiente paso será plasmar las diferentes actuaciones a realizar en convenios específicos que determinen con exactitud las obligaciones que asume cada administración, la financiación y los plazos.