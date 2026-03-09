  • 9 de marzo de 2026
El Servicio Cántabro de Salud advierte de un posible fraude a través de mensajes a teléfonos móviles

El SCS insiste en que “nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”

Santander- 09.03.2026

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado en los últimos días, un intento de fraude dirigido a la ciudadanía en los que se les avisa de manera urgente, que tienen que renovar “su tarjeta sanitaria en un plazo de 48 horas para conservar todos sus derechos”, y se les remite a un en enlace de una dirección de una página web.

Ante esta situación, el Servicio Cántabro de Salud quiere trasladar un mensaje claro a la población: “nunca se solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”

Por ello, desde el SCS se recomienda a los ciudadanos que no respondan a estos mensajes, no faciliten datos personales o bancarios y no accedan a los enlaces que puedan contener, ya que se trata de una práctica fraudulenta ajena por completo a la administración sanitaria.

Asimismo, se aconseja eliminar estos mensajes y, en caso de duda, contactar directamente con los canales oficiales del Servicio Cántabro de Salud o con su centro sanitario de referencia para verificar cualquier comunicación relacionada con su atención médica.

Desde el SCS se insiste en la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones fraudulentas y se agradece la colaboración de los ciudadanos para prevenir este tipo de estafas.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

