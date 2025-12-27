Gema Igual participa en la «Cocina de la Plaza»

La alcaldesa asiste a la instalación del Mercado de la Esperanza para compartir esta jornada, orientada a niños de Primaria

Los alumnos escuchan a la nutricionista, hacen la compra de los productos en la plaza y cocinan para terminar degustando los platos

La ‘Cocina de la Plaza’, ubicada en el Mercado de la Esperanza, ha cerrado el primer trimestre de su aula saludable con la participación de los alumnos de 6º de Primaria del colegio San Martín.

La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido para compartir con los chavales esta jornada, orientada a niños de Primaria de los colegios de la ciudad en las que se les enseña de una manera práctica en que consiste una alimentación saludable.

Igual ha recordado que esta aula saludable comenzó su andadura en 2013 fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza.

Desde octubre, más de 300 niños y niñas de 11 colegios de Santander han acudido todos los miércoles a la Cocina de la plaza para disfrutar del Aula saludable.

Tal y como ha detallado, esta iniciativa consiste en la realización de jornadas matinales de 3 horas de duración orientadas a niños de Primaria de los colegios de Santander en las que se les enseña de una manera práctica en que consiste una alimentación saludable.

A lo largo de tres horas, los alumnos hablan con los comerciantes y participan en la compra de los productos en el Mercado de la Esperanza, que posteriormente van a ser cocinados por ellos mismos y con la ayuda de los profesionales de la Asociación de Cocineros de Cantabria.

Para finalizar, todos los platos que se elaboran se degustan por los niños mientras se les exponen las ventajas de disfrutar de una alimentación saludable.

La alcaldesa ha asegurado que es voluntad de todos los que participan en este proyecto -Ayuntamiento de Santander, la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza- su mantenimiento en el tiempo y su mejora continua, de forma que la idea es que cada miércoles se dedique la mañana a un centro educativo, con un máximo de 30-35 alumnos por jornada.

“El Aula Saludable del Mercado de la Esperanza es una satisfacción porque representa la unión de tres objetivos esenciales del Ayuntamiento de Santander: apoyar al comercio local, impulsar la educación en hábitos de vida saludables y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y un espacio emblemático de la ciudad como el Mercado de la Esperanza”, ha destacado.

Por último, ha agradecido la aportación de cocineros y comerciantes en el marco de la estrategia municipal de promoción del producto de kilómetro cero y de la sostenibilidad alimentaria.