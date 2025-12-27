Comillas continúa con los pases del videomapping navideño hasta el próximo 30 de diciembre

El montaje ‘Comillas, una historia modernista’ convierte la fachada de la Iglesia San Cristóbal en un escenario inmersivo y afronta sus últimos pases hasta el 30 de diciembre

Comillas 27 / diciembre / 2025.- El Ayuntamiento de Comillas continúa durante este fin de semana con el videomapping ‘Comillas, una historia modernista’, una de las novedades de la programación navideña de este año, que ofrece a los asistentes un recorrido audiovisual por la historia y el patrimonio del municipio integrados con una estética navideña.

El espectáculo ha tenido una «excelente» acogida en sus primeras proyecciones, según ha comentado el Concejal de Turismo, Julián Rozas, celebradas entre los días 19 y 21 de diciembre, con tres pases diarios, permitiendo a vecinos, vecinas y visitantes «disfrutar de esta experiencia inmersiva» en distintos momentos de la tarde.

La programación continúa los días 26, 27 y 28 de diciembre, cuando la frecuencia aumentará a cuatro pases diarios (a las 18.15, 18.30, 20.00 y 20.45 horas) con el objetivo de facilitar la asistencia durante el periodo vacacional, en el que se incrementa notablemente la afluencia de público.

El ciclo de proyecciones se cerrará los días 29 y 30 de diciembre, regresando al formato de tres pases diarios, a las 18.30, 20.00 y 20.45 horas, todos ellos en la Plaza de la Constitución, que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad en Comillas.

Esta actividad está financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Comillas y transforma la fachada de la iglesia en un gran lienzo monumental, donde luz, sonido y narración visual se combinan para poner en valor el legado histórico y artístico del municipio.

El videomapping se suma a una programación navideña pensada para todos los públicos, que mantiene algunas de las citas más esperadas por las familias, como la visita del Cartero Real el Príncipe Aliatar, que recogerá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos en los soportales del Ayuntamiento, y el 3 de enero con la Fiesta de Pijamas impulsada por el Consejo de la Infancia y Juventud.

La programación navideña se completa con la tradicional San Silvestre de Trasvía el 31 de diciembre a las 12.00 horas, organizada por la Asociación Cultural El Marte y con la colaboración de la Concejalía de Deporte, y la esperada Cabalgata que tendrá lugar el día 5 de enero.