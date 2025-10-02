  • 2 de octubre de 2025
«Gorila, la jaula humana» regresa a Cantabria dentro del programa La Cultura a Escena

.
El monólogo tragicómico protagonizado por Luis Mottola y dirigido por Edy Asenjo vuelve a Cantabria los días 10, 16 y 17 de octubre tras una intensa gira nacional e internacional que incluyó tres funciones en el Palacio Libertad de Buenos Aires, el centro cultural más grande de Latinoamérica. Las funciones forman parte del programa La Cultura a Escena de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

GORILA, LA JAULA HUMANA aterriza de nuevo en Cantabria dentro de su gira nacional, después de haber cosechado un gran éxito en distintas plazas de España y en Argentina, donde fue representada con gran acogida en el Palacio Libertad de Buenos Aires.
La propuesta podrá verse en tres escenarios cántabros este mes de octubre:

• 10 de octubre en el Auditorio Ramón Pelayo (Medio Cudeyo).
• 16 de octubre en La Vidriera (Camargo), dentro del Festival de Otoño.
• 17 de octubre en el Teatro Municipal Concha Espina (Torrelavega).

El montaje, protagonizado por Luis Mottola y adaptado y dirigido por Edy Asenjo (Premio MAX), ofrece una mirada irreverente y actual sobre el relato de Franz Kafka Informe para una Academia.

En escena, el público se encuentra con Macumba, un simio que, tras ser capturado y reeducado para vivir como un humano, es homenajeado por haberlo conseguido. Con un tono tragicómico, la obra reflexiona sobre la adaptación social, la pérdida de identidad y la propia condición humana.

La puesta en escena rompe las fronteras entre escenario y platea, integrando proyecciones, música de los años 80, karaoke, canciones y la participación del público, en un espectáculo que combina el humor y la crítica social.
Citas:

“Es un espectáculo que interpela desde la risa, pero también confronta con preguntas incómodas sobre nuestra sociedad”, explica Edy Asenjo, director de la obra.“Macumba es un personaje brutal y cercano, un espejo deformado en el que nos reconocemos más de lo que creemos”, añade Luis Mottola, protagonista.

Ficha artística:

• Texto original: Franz Kafka (Informe para una Academia)
• Adaptación y dirección: Edy Asenjo
• Intérprete: Luis Mottola
• Duración: 80 minutos
• Género: Monólogo tragicómico

Material audiovisual:

 📹 TEASER
📽️ TRAILER
📺 ENTREVISTA
📰 CLIPPING
🧑‍💻 www.lajaulahumana.es

GORILA, LA JAULA HUMANA forma parte del programa La Cultura a Escena de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

.

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

.