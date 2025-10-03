  • 3 de octubre de 2025
San Vicente de la Barquera – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

La Guardia Civil investiga a los presuntos autores de hurtos en San Vicente de la Barquera

Uno de los hechos se cometió sobre una persona de 70 años y con problemas de movilidad

03 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido investigar a un varón de 48 años y a una mujer de 28 años, como presuntos autores de dos delitos de hurto al descuido en la localidad de San Vicente de la Barquera.

La madrugada del pasado 20 de septiembre, la Guardia Civil, tuvo conocimiento del hurto de una mochila con enseres personales, en el interior de un establecimiento de San Vicente de la Barquera.

Cinco días más tarde se denunció la sustracción de una cartera con documentación personal y 100 euros, a una persona de 70 años, vecino de la misma localidad.

Para este hurto, un varón, simuló prestar ayuda a la víctima, quien se encontraba impedido y con movilidad reducida, para acceder y posteriormente salir de una entidad bancaria, momento en que aprovechó mediante un descuido para sustraerle la cartera.

Una hora más tarde, agentes de la Policía Local de Comillas, identificaron a dos personas sospechosas, acudiendo al lugar igualmente una patrulla de la Guardia Civil.

En dicha identificación, se pudo comprobar que esta pareja portaba una tarjeta bancaria, cuyo titular era el vecino de San Vicente de la Barquera de 70 años que había sido víctima de un hurto, instantes antes.

Indagaciones posteriores, dieron como resultado que estas personas eran igualmente los presuntos autores del hurto de la mochila, procediéndose a instruir diligencias en calidad de investigados por ambos hechos.

