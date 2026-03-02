Iniciadas las labores de retirada y achatarramiento de la draga Aldamiz Ocho

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Desguace Industrial y Naval, S.L. por un importe de 197.259 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cuatro semanas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha explicado que se trata de un proceso “complejo y laborioso” que pone fin al abandono de la draga tras la quiebra de la empresa Obras y Dragados Aldamiz, S.A.

La draga Aldamiz Ocho, inicialmente propiedad de la empresa Obras y Dragados Aldamiz, S.A., afronta su desmantelamiento tras la adjudicación de los trabajos de retirada y achatarramiento a la empresa Desguace Industrial y Naval, S.L. por un importe de 197.259 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas.

El principal medio para acometer estas tareas in situ es la embarcación Fénix Vigo, desde donde se acometerá “un proceso complejo y laborioso”, según el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ya que la draga se encuentra parcialmente hundida por la proa.

Los trabajos han comenzado con el deslastrado de la pontona y la retirada de los equipos situados sobre cubierta. Posteriormente, se está procediendo a desmontar la retroexcavadora, comenzando por el brazo y el cazo, y continuando con el cuerpo principal de la máquina y los spuds –pilares que se hincan en el fondo para soportar los esfuerzos de la retroexcavadora-.

Una vez completadas estas actuaciones, la pontona quedará aligerada y con la flotabilidad asegurada, “lo que permitirá su remolque hasta la rampa norte de Varadero esta misma semana”, ha asegurado Díaz, donde se procederá a su achatarramiento definitivo.

Características de la draga

La Aldamiz Ocho, inicialmente propiedad de la empresa Obras y Dragados Aldamiz, S.A., es una draga hidráulica de retroexcavación tipo Backhoe, compuesta por una pontona de 40 metros de eslora, 12 metros de manga y 2,5 metros de calado. La embarcación está equipada con una potente retroexcavadora hidráulica Liebherr 992, con capacidad de cazo de hasta 5,5 metros cúbicos.

Para desarrollar su actividad, la pontona se fija al fondo marino mediante tres spuds, estructuras que absorben los esfuerzos generados por la maquinaria durante las labores de excavación.

Esta draga se encontraba fondeada en la ría de Boo, a la altura de Equipos Nucleares, lugar en el que quedó abandonada tras la quiebra de la empresa Obras y Dragados Aldamiz, S.A.