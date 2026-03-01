  • 1 de marzo de 2026
Cartes, Vega de Pas y Ruesga sufren los primeros incendios de marzo en Cantabria

Durante este domingo 1 de marzo se han registrado 3 incendios forestales en los municipios de Cartes, Vega de Pas y Ruesga, de los cuales a esta hora de la tarde tan solo permanece activo este último.

Se trata de un incendio en la localidad de Ancillo, iniciado en torno a las 14 horas y que el operativo de la Dirección General de Montes tiene ya prácticamente controlado. Se mantiene el nivel 2 en toda la comunidad autónoma por riesgo alto de incendio en los próximos días.

David Laguillo
David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

