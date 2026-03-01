Cartes, Vega de Pas y Ruesga sufren los primeros incendios de marzo en Cantabria
Durante este domingo 1 de marzo se han registrado 3 incendios forestales en los municipios de Cartes, Vega de Pas y Ruesga, de los cuales a esta hora de la tarde tan solo permanece activo este último.
Se trata de un incendio en la localidad de Ancillo, iniciado en torno a las 14 horas y que el operativo de la Dirección General de Montes tiene ya prácticamente controlado. Se mantiene el nivel 2 en toda la comunidad autónoma por riesgo alto de incendio en los próximos días.
