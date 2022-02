Iñigo Fernández (PP) dice que con los proyectos europeos “a Cantabria le ha sucedido como en la película Bienvenido, Míster Marshall”

El portavoz del PP de Cantabria Iñigo Fernández ha asegurado, sobre los fondos europeos que dejan fuera varios proyectos importantes para Cantabra, que “todas las legislaturas de Revilla empiezan y acaban igual: en blanco, con una larga lista de promesas y una lista aún más larga de incumplimientos”.

El PP valora así la situación después de conocerse que el Gobierno de España ha comunicado al presidente regional que los proyectos de La Pasiega y del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) no encajan en los fondos europeos.

Fernández opina que el hecho de que los principales proyectos del Gobierno de Cantabria para financiar con fondos europeos se queden fuera, que los fondos europeos ‘pasen de largo por esta región’, es la imagen del ‘fracaso’ de esta legislatura. “En la legislatura de los fondos europeos ¿cabe un fracaso mayor por parte del gobierno de regionalistas y socialistas? Es uno de los mayores petardazos en 40 años de autonomía de Cantabria. Pocos episodios como éste, tan desafortunados, tan desgraciados y tan sintomáticos de la falta de rumbo, de gestión y de políticas del Gobierno de Cantabria”, ha señalado.

El portavoz popular ha recordado que, mientras en otras comunidades autónomas se están impulsando iniciativas desatinadas a promover la reactivación económica y a mejorar su posición en un mundo global y digital, en Cantabria ‘no se está haciendo nada’; ni el proyecto del polígono de La Pasiega ni el de la nueva sede del MUPAC recibirán fondos europeos, mientras que el de la Protonterapia está como poco ‘atascado y en peligro’ debido a la ‘negligencia y a la falta de gestión del Gobierno de Cantabria’.

Fernández, quien ha aludido a las advertencias de la consejera de Economía sobre la falta de maduración, concreción y adecuación de los proyectos que hoy se ha confirmado, ha lamentado que al presidente regional Miguel Ángel Revilla esta circunstancia ‘parezca no importarle’. “Los fondos europeos pasan de largo y aquí nadie asume ninguna responsabilidad más allá de decir que vamos a ver si en su lugar el Gobierno de España manda algún dinerito, tratando de compensar la pérdida de la financiación europea con una promesa de unas migajas que no se sabe ni en qué documento figura, ni con qué compromiso, ni quién lo va a hacer, ni cómo, ni cuándo”, ha dicho.

Iñigo Fernández ha recordado que este ‘fiasco’ se suma a la lista de grandes promesas que la gestión de Revilla ha dejado sin hacer: la mina del zinc que iba a suponer la creación de 2.000 empleos en la comarca del Besaya, la universidad del castellano en Comillas, el Dubái de la energía eólica, la Ciudad del Cine, etcétera.

Y ha instado a la coalición de gobierno PRC-PSOE a explicar por qué los proyectos de Cantabria no encajan en las convocatorias de ayudas europeas, qué se ha hecho hasta ahora, en qué se ha trabajado o qué se ha gestionado. Y, sobre todo, tendrá que explicar para qué le sirve a Cantabria el acuerdo entre Revilla y Pedro Sánchez, porque, una vez más, Sánchez ‘le da la espalda a Cantabria’. “Cantabria no trabaja, Cantabria no funciona, Cantabria no hace sus gestiones, pero desde luego la ayuda por parte del Gobierno de España no la hemos visto por ningún sitio, al revés, Sánchez le da la espalda a Cantabria”, ha sentenciado.

Según ha lamentado el portavoz del PP, con los proyectos europeos “a Cantabria le ha sucedido como en la película Bienvenido, Míster Marshall: los fondos europeos pasan de largo y los americanos ni siquiera se detienen en el pueblo. Habría que preguntarse quién está haciendo en el Gobierno de Cantabria el papel de Pepe Isbert en la película”.

“No ha habido una oportunidad como ésta, todos la están aprovechando, pero en Cantabria no lo estamos haciendo. Cantabria no tiene Gobierno, Cantabria no tiene presidente y eso se constata en decisiones como la conocida ayer”, ha abundado Iñigo Fernández.