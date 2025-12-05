  • 6 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Investigada por estafar…

Investigada por estafar 3.000 euros por el método del tocomocho a una anciana en Maliaño

.

05 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a una mujer de 29 años, como presunta autora de un delito de estafa de 3.000 euros por el método del tocomocho, a una mujer de 83 años vecina del término municipal de Camargo.

A finales del mes de junio, la Guardia Civil de Camargo tuvo conocimiento de una estafa por el método del tocomocho, tras engañar a una mujer octogenaria que paseaba por la vía pública de Maliaño. La víctima fue abordada por una mujer que le enseñó unos cupones que decía que estaban premiados.

Con la ayuda de un gancho (cómplice), convencieron a la víctima para subirse en un vehículo en dirección a Santander, donde sacó dinero de una entidad bancaria para intercambiarlo por los cupones premiados.

Una vez realizada esta gestión, subieron de nuevo a la mujer en el vehículo y mediante engaño, hicieron que se bajara del mismo sin el dinero, abandonándola en otra ubicación de Santander.

La Guardia Civil de Camargo, inició la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, y tras múltiples indagaciones averiguaron la identidad de la presunta autora, que resultó ser la misma persona que meses atrás, concretamente a finales de junio, había sido investigada por delitos de hurto por el método del abrazo cariñoso en los términos municipales de Medio Cudeyo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Comillas y Puente Viesgo.

Por estos hechos se ha localizado a la mencionada mujer en el presente mes de noviembre, y se la ha instruido diligencias en calidad de investigada. Las pesquisas continúan ante la participación de otras personas.

Plan Mayor Seguridad

Este hecho se enmarca dentro de las actuaciones que integran el Plan Mayor Seguridad, el cual está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

Desde la Guardia Civil se recuerda a nuestros mayores ignorar a las personas que les puedan abordar ofreciéndoles suculentos negocios con intercambio de dinero o joyas.

Se recuerda que, ante este tipo de situaciones, es importante mantener la calma y no actuar impulsivamente, y si se ha sido víctima del «tocomocho» o se tiene conocimiento de este fraude, se debe denunciar ante la Guardia Civil.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas imparte charlas informativas a personas de colectivos vulnerables como las personas mayores, dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria lanza la tarjeta única de transporte en autobuses regionales y urbanos Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIOCantabria estará la tarde del martes y el miércoles en aviso naranja por costeros Dos investigados por robar focos que estaban siendo retirados de los túneles de la A-67

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.