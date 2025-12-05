Investigada por estafar 3.000 euros por el método del tocomocho a una anciana en Maliaño

05 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a una mujer de 29 años, como presunta autora de un delito de estafa de 3.000 euros por el método del tocomocho, a una mujer de 83 años vecina del término municipal de Camargo.

A finales del mes de junio, la Guardia Civil de Camargo tuvo conocimiento de una estafa por el método del tocomocho, tras engañar a una mujer octogenaria que paseaba por la vía pública de Maliaño. La víctima fue abordada por una mujer que le enseñó unos cupones que decía que estaban premiados.

Con la ayuda de un gancho (cómplice), convencieron a la víctima para subirse en un vehículo en dirección a Santander, donde sacó dinero de una entidad bancaria para intercambiarlo por los cupones premiados.

Una vez realizada esta gestión, subieron de nuevo a la mujer en el vehículo y mediante engaño, hicieron que se bajara del mismo sin el dinero, abandonándola en otra ubicación de Santander.

La Guardia Civil de Camargo, inició la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, y tras múltiples indagaciones averiguaron la identidad de la presunta autora, que resultó ser la misma persona que meses atrás, concretamente a finales de junio, había sido investigada por delitos de hurto por el método del abrazo cariñoso en los términos municipales de Medio Cudeyo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Comillas y Puente Viesgo.

Por estos hechos se ha localizado a la mencionada mujer en el presente mes de noviembre, y se la ha instruido diligencias en calidad de investigada. Las pesquisas continúan ante la participación de otras personas.

Plan Mayor Seguridad

Este hecho se enmarca dentro de las actuaciones que integran el Plan Mayor Seguridad, el cual está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

Desde la Guardia Civil se recuerda a nuestros mayores ignorar a las personas que les puedan abordar ofreciéndoles suculentos negocios con intercambio de dinero o joyas.

Se recuerda que, ante este tipo de situaciones, es importante mantener la calma y no actuar impulsivamente, y si se ha sido víctima del «tocomocho» o se tiene conocimiento de este fraude, se debe denunciar ante la Guardia Civil.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas imparte charlas informativas a personas de colectivos vulnerables como las personas mayores, dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.