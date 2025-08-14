Carecían de comida y bebida, encontrándose en unas condiciones higiénico sanitario deplorables, con riesgo para sus vidas.

Investigado por el abandono de cuatro perros atados a un árbol en una zona boscosa en Val de San Vicente

Se investiga a otra persona por presuntamente no dar los cuidados veterinarios necesarios a otro perro en Los Corrales de Buelna.

14 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigado, a un varón de 57 años de edad como presunto autor de un delito en materia de maltrato animal, por el abandono de cuatro perros atados a un árbol, en muy deficientes condiciones higiénico sanitarias y con riesgo para sus vidas.

El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, fue informado por la Policía Local del de Val de San Vicente de que, en una zona forestal de su término municipal, se habían localizado cuatro perros atados con una cadena a un árbol.

En una primera inspección por parte del SEPRONA constataron que se encontraban atados con una cadena de escasos dos metros de longitud, que carecían de comida y bebida, con parte de su pelo enmarañado con sus propias heces que depositaban en el corto radio que les permitía la cadena, entre otras muy deficientes condiciones higiénico sanitarias. Además, uno de los perros presentaba lesión en uno de sus ojos, faltándole el globo ocular.

Hasta el lugar se desplazó igualmente un veterinario del Gobierno de Cantabria, realizando el Ayuntamiento de Val de San Vicente gestiones para que una protectora de animales se hiciera cargo de los perros para su cuidado y tratamiento, quedando los mismos a disposición judicial.

El SEPRONA dio comienzo a una investigación para tratar de averiguar quién podía ser el dueño de esos perros, llevándoles a un varón de la zona de San Vicente de la Barquera.

Del examen y tratamiento veterinario de los cuatro perros, se informó a los agentes del SEPRONA, que además del deplorable estado higiénico sanitario incompatible con el mínimo bienestar animal, tenían una alta carga de parásitos internos y externos, lesiones en la piel que podían haber comprometido la vida de los animales, así como, grave riesgo de transmisión de enfermedades.

Finalmente, y con toda la información obtenida, el pasado 10 de agosto se ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, por presunto delito de maltrato animal, al dueño de los animales. Los cuatro perros, mestizos de Border Collie, se encuentran restableciéndose en la protectora que los recogió.

Perro sin asistencia veterinaria

En otra actuación, la Guardia Civil de Cantabria ha procedido el pasado 12 de agosto a instruir diligencias en calidad de investigado a un varón de 39 años de edad, como presunto autor de maltrato animal, al considerarse que no facilitó a un perro de su propiedad, los cuidados veterinarios necesarios.

Días antes, el SEPRONA tuvo conocimiento de la existencia de un perro en el término municipal de Los Corrales de Buelna, que al parecer siempre estaba atado y que podía estar enfermo. Posteriormente se pudo averiguar, que el dueño del animal, al saber que la Guardia Civil le intentaba localizar había llevado al perro a un servicio veterinario.

De la información facilitada por el facultativo que atendió al perro, el mismo presentaba graves problemas de salud, que se habían generado a lo largo del tiempo, lo que finalmente ha derivado en tener que recibir eutanasia el animal.

Los agentes del SEPRONA, a la vista de la información recabada, la ausencia de microchip en el perro y muy probablemente de vacunas y otras atenciones, unido a los problemas graves de salud que se producían desde hace tiempo, al parecer, sin atención veterinaria, es por lo que procedieron a instruir diligencias en calidad de investigado al dueño del perro.