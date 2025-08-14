Durante el pregón de las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega una sandía con la frase «Stop genocidio» recorrió el Bulevar Demetrio Herreros

EDITORIAL-. La sandía palestina – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

La sandía se ha convertido en un símbolo cultural asociado a Palestina por sus colores, rojo, verde, blanco y negro, que coinciden con los de su bandera. Dado que las autoridades israelíes prohibieron mostrar la bandera palestina, incluida cualquier representación gráfica de los colores, se optó por utilizar la sandía, en una forma ingeniosa de esquivar la censura, tanto en el mundo real como en el mundo virtual de la tecnología.

Cuando los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas bloquean, alineados con la censura israelí, la aparición de la bandera palestina, es ahí donde entra en juego la sandía para ejemplificar una representación simbólica que adquiere dimensiones planetarias.

La creatividad es una herramienta muy potente para denunciar injusticias y para luchar contra las imposiciones, y una sandía que flotó entre la gente nos hizo recordar a todos que el genocidio que está teniendo lugar en Gaza requiere de un rechazo frontal y decidido.

Cualquier persona de bien no puede permanecer impasible ante las imágenes de niños asesinados o famélicos a causa del hambre provocado a sabiendas.

Periodistas asesinados, testigos incómodos de la barbarie

Israel, además, ha matado a una alta cantidad de Periodistas, testigos necesarios y narradores del horror, armados únicamente con cámaras, micrófonos y la palabra. Testigos incómodos que se quiere aniquilar para que no se difundan las imágenes del horror en todo el mundo. Uno de estos cronistas asesinado, el periodista Anas Al-Sharif, consciente de su fatal destino, incluso había dejado escrita una carta en la que expresaba su preocupación por sus hijos y su familia, al tiempo que denunciaba los intentos de silenciarlo.

Cuando se vulneran los derechos humanos en cualquier parte del mundo, la integridad de la humanidad entera está en peligro. Y no podemos mirar para otro lado, ni olvidar los colores de la sandía palestina.