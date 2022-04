Investigado por la Guardia Civil al conducir de noche, sin luces, a gran velocidad y careciendo de permiso de conducción

Además el vehículo carecía de seguro y la ITV estaba caducada

19 de abril de 2022. Componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, han procedido a investigar a un varón de 54 años y vecino de Bilbao (Vizcaya), como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, al conducir de forma temeraria y careciendo de permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca.

La madrugada del pasado 9 de abril, efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Laredo, se trasladaron al auxilio de un vehículo parado en la autopista A-8, a la altura de Bárcena de Cicero.

En el interior del vehículo había un varón, que parecía estar semiinconsciente y que al salir del vehículo no respondía a estímulos. Indicado que se sentara nuevamente en el vehículo, los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia.

Mientras los guardias civiles se encontraban señalando el lugar en evitación de accidentes, el citado varón, sin previo aviso, inició repentinamente la marcha, ausentándose sin conectar la iluminación del vehículo.

Seguido por los agentes, continuó la circulación sin iluminación y a una velocidad muy elevada, con claro riesgo para otros conductores. Tampoco atendía a las señales acústicas y luminosas que los componentes de la patrulla le realizaban para que detuviera la marcha.

Trascurrido casi 5 kilómetros, el vehículo se detuvo en el carril derecho, sin ningún tipo de iluminación, encontrándose nuevamente el conductor semiinconsciente, siendo finalmente evacuado por una ambulancia.

Cuando los agentes procedían a la retirada del vehículo, el mismo no arrancaba, comprobando que carecía de combustible, por lo que se sospecha que el conductor no paró de forma voluntaria, sino, por no disponer de combustible.

Realizadas gestiones sobre el mencionado conductor, comprobaron que nunca había obtenido el permiso de conducción. Al ir a retirar el vehículo, se verificó que carecía de seguro obligatorio y que tenía caducada la Inspección Técnica del vehículo.