Investigado un falso mediador en la venta de percebes que estafó 18.000 euros a una empresa

Cobró casi 18.000 euros por dos operaciones de venta de percebes procedentes de una empresa de Francia que no llegaron a recibirse, e intentó el cobro de otra entrega por un valor de unos 14.000 euros

23 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a un varón de 27 años de edad, y vecino de Santander, como presunto autor de un delito de estafa al haber cobrado casi 18.000 euros por la venta de percebes franceses que no llegaron a entregarse.

A finales del pasado mes de diciembre, la Guardia Civil inició una investigación por un presunto fraude en la compraventa de una importante cantidad de percebes, sufrido por una empresa cántabra dedicada a la comercialización de productos del mar.

A través de una persona que resultó ser un falso mediador, habían realizado los trámites para la compra de los percebes, que el citado reseñaba que eran pescados en Francia y que procedían de una empresa del mencionado país.

En dicho acuerdo se hizo el abono de un primer pedido por casi 10.000 euros, remitiendo dicha persona imágenes de la factura y percebes del pedido. A la vez mando imágenes de la posibilidad de adquirir un segundo pedido por un valor cercano a los 8.000 euros, aceptando la compra y realizando un nuevo pago.

Mientras esperaban la llegada de los productos adquiridos, el supuesto mediador contactó nuevamente con la empresa ofreciendo en esta ocasión más producto por un valor aproximado de 14.000 euros, no accediéndose a dicha transacción al no haber recibido aún los primeros encargos.

Al no recibirse los percebes adquiridos y no lograr la devolución del dinero pagado, se pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Camargo, quienes se encargaron de la investigación.

Las pesquisas realizadas permitieron averiguar la identidad y localizar al supuesto mediador, un vecino de Santander, a quien en la presente semana se ha procedido a instruirle diligencias en calidad de investigado por un supuesto delito de estafa.