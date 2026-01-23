La Inspección de Trabajo obliga a SEMARK a pagar las horas extras a la plantilla de TOP-CASH



El grupo empresarial es requerido a realizar un cómputo anual de horas trabajadas tal y como estipula el convenio colectivo

Una resolución de la Inspección de Trabajo obliga a SEMARK a abonar las horas extraordinarias acumuladas en los últimos años por la plantilla de los supermercados TOP-CASH, según informa el comité de empresa (UGT, SUC y CCOO) del grupo propietario de los TOP-CASH y de los supermercados LUPA.

La Inspección de Trabajo resuelve así una demanda del comité de empresa de SEMARK que exigía el pago de los excesos de jornada como horas extraordinarias (175% del importe de una ordinaria) y un cómputo anual de horas trabajadas para detallar la cuantía a abonar a las personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la Inspección de Trabajo requiere a la empresa que “abone las horas extraordinarias, ya que no constaba su abono en nómina ni tampoco su compensación con tiempo de descanso equivalente”.

La Inspección de Trabajo insta a la empresa a que “al final de cada año se realizará el cómputo anual de horas trabajadas, entregándose copia del mismo a las personas trabajadoras y a los delegados de personal”, tal y como estipula tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria.

Además, el requerimiento del organismo estatal requiere a la empresa a que en enero de 2026 cumpla con el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores y “elabore el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo”.

Los sindicatos de SEMARK, que rechazaron que el exceso de horas trabajadas se pague como horas ordinarias como ha hecho ya la empresa, recuerdan que aún no se dispone del cómputo de horas de 2025 y que “el exceso de jornada de 2024 se remitió en su momento pero no se ha compensado ni abonado”.

“Si la empresa continúa con los reiterados incumplimientos en materia laboral, nos plantearemos movilizaciones”, advierte el comité de empresa de SEMARK.