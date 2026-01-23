  • 24 de enero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. La Inspección de…

La Inspección de Trabajo obliga a SEMARK a pagar las horas extras a la plantilla de TOP-CASH

.


El grupo empresarial es requerido a realizar un cómputo anual de horas trabajadas tal y como estipula el convenio colectivo

Una resolución de la Inspección de Trabajo obliga a SEMARK a abonar las horas extraordinarias acumuladas en los últimos años por la plantilla de los supermercados TOP-CASH, según informa el comité de empresa (UGT, SUC y CCOO) del grupo propietario de los TOP-CASH y de los supermercados LUPA.

La Inspección de Trabajo resuelve así una demanda del comité de empresa de SEMARK que exigía el pago de los excesos de jornada como horas extraordinarias (175% del importe de una ordinaria) y un cómputo anual de horas trabajadas para detallar la cuantía a abonar a las personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la Inspección de Trabajo requiere a la empresa que “abone las horas extraordinarias, ya que no constaba su abono en nómina ni tampoco su compensación con tiempo de descanso equivalente”.

La Inspección de Trabajo insta a la empresa a que “al final de cada año se realizará el cómputo anual de horas trabajadas, entregándose copia del mismo a las personas trabajadoras y a los delegados de personal”, tal y como estipula tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria.

Además, el requerimiento del organismo estatal requiere a la empresa a que en enero de 2026 cumpla con el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores y “elabore el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo”.

Los sindicatos de SEMARK, que rechazaron que el exceso de horas trabajadas se pague como horas ordinarias como ha hecho ya la empresa, recuerdan que aún no se dispone del cómputo de horas de 2025 y que “el exceso de jornada de 2024 se remitió en su momento pero no se ha compensado ni abonado”.

“Si la empresa continúa con los reiterados incumplimientos en materia laboral, nos plantearemos movilizaciones”, advierte el comité de empresa de SEMARK.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido tras saltar por el balcón de una vivienda de Noja en la que estaba robando Más de 17.000 familias cántabras podrán seguir optando al bono social eléctrico en 2026

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.