  • 20 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Investigado un fontanero…

Investigado un fontanero por cobrar la instalación de calderas que no realizaba

.

La víctima en Cantabria pagó 2.000 euros que no ha recuperado y al investigado le constan prácticas similares en diferentes puntos de España.

19 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a un varón, de 41 años y vecino de Santander, como presunto autor de un presunto delito estafa, al cobrar 2.000 euros por una caldera y su instalación, sin realizar los trabajos contratados.

Durante la investigación, los agentes han podido constatar, que la mencionada persona, estaba relacionada con otras trece actuaciones de la Guardia Civil, desde el año 2019, por presuntas estafas en ventas de calderas por internet que no eran remitidas, o por la venta e instalación de las mismas, sin realizar los trabajos.

Además de en Cantabria, las víctimas de los hechos anteriores eran de diferentes poblaciones de Guadalajara, Bizkaia, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

A finales del mes de julio, la Guardia Civil de El Astillero recibió una denuncia, en relación con la compra de una caldera y su instalación en una vivienda del término municipal de Villaescusa, donde el fontanero contratado no realizó los trabajos señalados.

Con anterioridad a los hechos denunciados, el mencionado fontanero había estado en la vivienda, comprobando que la caldera que tenían instalada no tenía reparación, y acordando en 2.000 euros la adquisición de una nueva caldera y los trabajos de instalación, abonando la víctima dicha cantidad por adelantado.

Tras varios meses de espera, y recibiendo diferentes escusas por parte del fontanero para no realizar lo pactado, acordaron la devolución del dinero pagado, recibiendo la víctima una imagen de la transferencia que decía haber realizado, si bien, la parte perjudicada nunca llegó a recibir cantidad alguna.

Finalmente, de las indagaciones realizadas, en el presente mes de noviembre, una vez identificado el presunto autor y localizado, le han sido instruidas diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El 112 recibe 49 llamadas y gestiona 11 incidencias provocadas por el fuerte viento Foto: 112 - El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en RuesgaEl viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga Santander aprueba la revisión del Plan municipal de emergencias PEMUSAN - Foto: Temporal en Santander - (C) David Laguillo/CANTABRIA DIARIOAlerta de un acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.