Cantabria reabre el censo de mariscadores de percebe con un total de 18 plazas vacantes

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 hábiles a partir de mañana con el fin de cubrir el censo completo de 30 mariscadores autorizados en la Comunidad Autónoma

Santander- 19.11.2025



La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha reabierto el censo de mariscadores de percebe en Cantabria tras las vacantes generadas desde 2021, motivadas por jubilaciones y por el incumplimiento de las condiciones de permanencia.

En total se convocan 18 plazas, con el objetivo de restablecer el censo completo de 30 mariscadores autorizados en la Comunidad Autónoma.

Podrán solicitar su incorporación las personas que dispongan del carné de mariscador profesional de Cantabria en vigor y que no hayan sido sancionadas en firme con 2 faltas graves por extracción o comercialización de percebe durante los últimos 12 meses.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Las solicitudes deberán dirigirse al Servicio de Actividades Pesqueras y podrán presentarse en el Registro de la Consejería, ubicado en la calle Albert Einstein número 2 del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander, así como en los registros previstos en la Ley 5/2018.

La Consejería recuerda que la actualización del censo contribuye a asegurar una gestión ordenada y sostenible del marisqueo del percebe en las costas de Cantabria.