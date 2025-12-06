  • 6 de diciembre de 2025
IU señala la existencia de depósitos salinos en el Polígono La Pesquera de Laredo

Piden al concejal de Medio Ambiente que actúe de inmediato y denuncie la situación al SEPRONA

Laredo, 6 de diciembre de 2025.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado la existencia de depósitos salinos ‘ilegales’ en el Polígono Industrial de La Pesquera, en Laredo, y ha solicitado al concejal de Medio Ambiente, Alberto Alvarado, que actúe “de manera inmediata” para frenar esta situación y la ponga en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

La formación ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que advierte de la presencia de depósitos de sal “probablemente procedentes de alguna conservera”, que podrían encontrarse dentro del perímetro de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un espacio protegido de gran valor ecológico.

El coordinador local de IU, Alberto Ortiz, ha explicado que “hemos puesto en conocimiento del concejal del área de Medio Ambiente la existencia de estos depósitos con el fin de que compruebe la situación, tome medidas de inmediato y, en su caso, ponga la correspondiente denuncia ante el SEPRONA”.

Ortiz subraya que la cercanía a la reserva natural “agrava la gravedad del problema” y reclama que se actúe “sin demora” para evitar daños irreparables en el ecosistema.

IU insiste en que este tipo de prácticas “no pueden quedar impunes” y recuerda que la normativa medioambiental obliga a las empresas a gestionar adecuadamente sus residuos. “No se trata solo de cumplir la ley, sino de proteger un entorno que es patrimonio natural de todos”, concluyen.

