Frank Gehry, el arquitecto que cambió Bilbao

Una foto nocturna del museo Guggenheim de Bilbao en el año 1997, cuando todavía se hacían fotos en soporte químico (diapositivas, en este caso concreto) – (C) Foto: David Laguillo / CANTABRIA DIARIO

El pasado 5 de diciembre falleció Frank Owen Goldberg, más conocido como Frank Gehry, un arquitecto reconocido internacionalmente por sus peculiares e innovadores edificios, entre los que destaca, además de muchos otros, el Museo Guggenheim de Bilbao.

Quienes vivíamos y hacíamos prensa en Bilbao durante los años que duró la construcción del Guggenheim, quizás todavía no éramos conscientes del todo del cambio tan profundo que supondría para la ciudad. Periodistas y fotógrafos de aquellos años finales de los 90 vimos cómo nacía el Guggenheim poco a poco, desde sus hierros iniciales hasta su actual, imprescindible e imponente presencia.

Como pasa con todas las grandes obras transformadoras de los núcleos urbanos, el Guggenheim también tuvo fuerte oposición, como le pasó en su momento a la torre Eiffel de París. Pero los encendidos debates pronto se aplacaron cuando, tras un vil ataque terrorista a pocos días de su inauguración por parte del hoy denostado Juan Carlos I, el Guggenheim se convirtió en un elemento clave de la brutal y positiva transformación de Bilbao.

Un efecto, considero, a imitar en Cantabria, incluyendo su capital Santander con el Centro Botín que hay que potenciar mucho más, y Torrelavega – que todavía necesita un plan que incluya un edificio emblemático para desarrollar todo su potencial como capital del Besaya -.

Cantabria tiene un enorme potencial todavía a desarrollar del todo, con el objetivo de desestacionalizar el turismo y, además, rehabilitar toda la zona de influencia como ha sucedido en Bilbao con el motor Guggenheim como principal empuje.

Erigido de forma imponente, con sus placas de titanio, sobre la mítica ría de Bilbao, sus atípicas formas pronto se integraron de forma completa con el entorno, al contrario de lo que se pensaba al principio, convirtiéndose en eje integrador y dinamizador de Abandoibarra y de toda la ciudad, ya que su «efecto Guggenheim» se extiende a toda la urbe, más allá de su área de influencia más cercana.

Desde el primer momento, el impacto sobre el turismo y los visitantes de todo el mundo que llegaban a Bilbao fue impresionante: miles de personas se acercan al Guggenheim todos los años – y durante todas las épocas del año, no solo en verano – y se fotografían frente a sus peculiares formas y también frente al popular perrito Puppy, de Jeff Koons, que inicialmente era una escultura temporal realizada con flores naturales pero que, debido a su popularidad, se ha quedado vigilando en la entrada para siempre.

Gehry, además del Museo Guggenheim, también diseñó el Metro Bilbao, infraestructura más funcional aunque igualmente original en su diseño.

Con su visión y su trabajo, Gehry abrió el futuro de Bilbao hacia una expansión internacional que todavía hoy continúa, y mostró que había una forma libre del diseño arquitectónico que, además de práctica, es intensamente bella.